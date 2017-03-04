МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россиянин Алексей Обыденнов занял третье место на чемпионате мира по велосипедному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).