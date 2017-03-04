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4 марта 2017, 18:45 | Летние | Чемпионат.com

Гомес выиграл первый этап Мировой серии по триатлону в ОАЭ, Полянский — 12-й

Испанец Хавьер Гомес одержал победу на первом этапе Мировой серии по триатлону, который состоялся в Абу-Даби.

Вторым стал британец Томас Бишоп, замкнул тройку призёров француз Венсан Луи. Лучший российский результат — 12-е место Игоря Полянского.

Триатлон. Мировая серия. Первый этап. ОАЭ, Абу-Даби
Мужчины

1. Хавьер Гомес (Испания) — 1:52.31.
2. Томас Бишоп (Великобритания) — 1:52.45.
3. Венсан Луи (Франция) — 1:53.08…
12. Игорь Полянский (Россия) — 1:55.05…
18. Илья Прасолов (Россия) — 1:56.51…
22. Дмитрий Полянский (Россия) — 1:57.37.
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