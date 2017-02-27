Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/summer/28901814/
27 февраля 2017, 11:05 | Летние | PROСПОРТ - Казахстан

Современное пятиборье. Казахстанцы третьи в миксте на ЭКМ в Лос-Анджелесе

Казахстанский дуэт стал третьим на первом этапе Кубка мира в Лос-Анджелесе, который завершился в минувшие выходные.

Владислав Сухарев и Елена Потапенко набрали в сумме 1357 баллов, уступив только японцам (1383) и корейцам (1371). Казахстанцы были лучшими в плавании, сильнее двух других призеров провели и комбайн. В остальных же видах заметно проиграили.

В личном турнире Потапенко с 11 места (975) квалифицировалась в финал, где оказалась 12-й (1275). Лучше всего ей удалось плавание — девятое место. Победу отпраздновала немка Лена Шонеборн (1346), британка Кэйт Френч — вторая (1335), россиянка Екатерина Хураськина — третья (1333).

У мужчин на стадии квалификации остановился Игорь Созинов (1021, 24 место), а вот Павел Ильяшенко (1105, 4 позиция) и Владислав Сухарев (1104, 6 позиция) прошли в финал. В решающем ранде ничего сверхъестественного они не показали. Сухарев — 10-й (1396), а Ильяшенко — 26-й (1355). Золото завоевал венгр Бенце Деметр (1450), серебро у украинца Павла Тимощенко (1445), бронза досталось олимпийскому чемпиону-2016 россиянину Александру Лесуну (1419).

Следующий этап состоится в Каире с 22 по 26 марта.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Летних видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»