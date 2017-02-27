Современное пятиборье. Казахстанцы третьи в миксте на ЭКМ в Лос-Анджелесе

Владислав Сухарев и Елена Потапенко набрали в сумме 1357 баллов, уступив только японцам (1383) и корейцам (1371). Казахстанцы были лучшими в плавании, сильнее двух других призеров провели и комбайн. В остальных же видах заметно проиграили.

В личном турнире Потапенко с 11 места (975) квалифицировалась в финал, где оказалась 12-й (1275). Лучше всего ей удалось плавание — девятое место. Победу отпраздновала немка Лена Шонеборн (1346), британка Кэйт Френч — вторая (1335), россиянка Екатерина Хураськина — третья (1333).

У мужчин на стадии квалификации остановился Игорь Созинов (1021, 24 место), а вот Павел Ильяшенко (1105, 4 позиция) и Владислав Сухарев (1104, 6 позиция) прошли в финал. В решающем ранде ничего сверхъестественного они не показали. Сухарев — 10-й (1396), а Ильяшенко — 26-й (1355). Золото завоевал венгр Бенце Деметр (1450), серебро у украинца Павла Тимощенко (1445), бронза досталось олимпийскому чемпиону-2016 россиянину Александру Лесуну (1419).

Следующий этап состоится в Каире с 22 по 26 марта.