Цзюн Цзин Хва/Ян Су Чжин победили в смешанной эстафете на этапе КМ по пятиборью в США
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Южнокорейцы Цзюн Цзин Хва и Ян Су Чжин одержали победу в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью в Лос-Анджелесе (США).
В сумме Цзюн Цзин Хва и Ян Су Чжин набрали 1383 очка. Второе место заняли японцы Таису Сато и Аюму Саито (1371). Тройку призеров замкнули представители Казахстана Елена Потапенко и Владислав Сухарев (1357).
Россияне участия в этом виде не принимали.
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