Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/summer/28900249/
27 февраля 2017, 9:07 | Летние | Р-Спорт

Цзюн Цзин Хва/Ян Су Чжин победили в смешанной эстафете на этапе КМ по пятиборью в США

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Южнокорейцы Цзюн Цзин Хва и Ян Су Чжин одержали победу в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью в Лос-Анджелесе (США).

В сумме Цзюн Цзин Хва и Ян Су Чжин набрали 1383 очка. Второе место заняли японцы Таису Сато и Аюму Саито (1371). Тройку призеров замкнули представители Казахстана Елена Потапенко и Владислав Сухарев (1357).

Россияне участия в этом виде не принимали.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Летних видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский