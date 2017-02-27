Цзюн Цзин Хва/Ян Су Чжин победили в смешанной эстафете на этапе КМ по пятиборью в США

В сумме Цзюн Цзин Хва и Ян Су Чжин набрали 1383 очка. Второе место заняли японцы Таису Сато и Аюму Саито (1371). Тройку призеров замкнули представители Казахстана Елена Потапенко и Владислав Сухарев (1357).

Россияне участия в этом виде не принимали.