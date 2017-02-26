Пятиборка Хураськина стала третьей на этапе Кубка мира в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Россиянка Екатерина Хураськина стала третьей на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью в Лос-Анджелесе.
Хураськина набрала 1333 баллов, уступив победительнице немке Лена Шёнеборн (1346) и британке Кейт Френч (1335).
Пятое место заняла еще одна россиянка Гульназ Губайдуллина (1316), седьмой стала Алисэ Фахрутдинова (1302), 17-й — Анна Буряк (1255).
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