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https://sport.mail.ru/news/summer/28893230/
26 февраля 2017, 8:30 | Летние | Р-Спорт

Пятиборка Хураськина стала третьей на этапе Кубка мира в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Россиянка Екатерина Хураськина стала третьей на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью в Лос-Анджелесе.

Хураськина набрала 1333 баллов, уступив победительнице немке Лена Шёнеборн (1346) и британке Кейт Френч (1335).

Пятое место заняла еще одна россиянка Гульназ Губайдуллина (1316), седьмой стала Алисэ Фахрутдинова (1302), 17-й — Анна Буряк (1255).
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