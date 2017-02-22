Бречалов избран главой попечительского совета Федерации триатлона России

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«Александр Бречалов единогласно избран председателем попечительского совета Федерации триатлона России», — сказал Перельмут.

«На мой взгляд, для попечительского совета и Федерации триатлона в первую очередь необходимо думать, как популяризировать триатлон, увлечь молодежь этой идеей. Конечно, возможно, что на тысячу занимающихся будет один олимпийский чемпион, а возможно, даже один на 10 или даже 100 тысяч спортсменов. Но на первое место я бы поставил развитие массового спорта и как неизбежное следствие уже медали», — сказал ТАСС Бречалов.

По его словам, необходимо не просто привлекать огромные суммы на воспитание призера Олимпийских игр, но создавать на эти деньги качественную инфраструктуру, благодаря которой большое количество спортсменов смогут подготовиться к престижным соревнованиям.

«Эту работу можно осуществлять через НКО, это ведь имеет и социальную составляющую», — заключил Бречалов.