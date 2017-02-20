Александр Лесун: По сравнению с футболистами пятиборцы получают шнурки от ботинок

По словам 28-летнего россиянина, если брать денежную составляющую современного пятиборья, то становится грустно.

— Не задевает то, что о вашем виде спорта пишут не так много, как, скажем, о футболе или хоккее?

— Меня это сильно огорчает. Но я со своей стороны делаю все, что в моих силах. Показываю высокие результаты, общаюсь. Популяризирую пятиборье, как могу.

— Что получает пятиборец, скажем, по сравнению с футболистом? Или это абсолютно несопоставимо?

— По деньгам — шнурки от ботинок. У нас есть базовая ставка в министерстве спорта. И все.

— Сколько за год может заработать топовый пятиборец?

— Попробую ответить точно. За чемпионаты Европы и мира Международная федерация не платит. Призовые — от нашей России. Если будешь выигрывать все подряд, выходишь на все этапы Кубка мира, два коммерческих старта… Думаю, в лучшем случае самые топовые пятиборцы смогут навыигрывать в год почти тысяч 40 долларов. Из которых добрая половина будет приходиться на Кубок Кремля и Кубок министра обороны. Когда берем денежную составляющую, становится грустно по сравнению с футболом.