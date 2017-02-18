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18 февраля 2017, 18:57 | Летние | Р-Спорт

Генсек ФТР Галина Шиповалова избрана в исполком Европейского союза триатлона

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Генеральный секретарь и исполнительный директор Федерации триатлона России (ФТР) Галина Шиповалова избрана в исполком Европейского союза триатлона (ETU), сообщается на официальном сайте ФТР.

Очередной выборный конгресс ETU проходит в субботу в Риме.

Президентом организации был единогласно избран итальянец Ренато Бертранди, вице-президентами стали француз Дэнис Джагер и ирландец Крис Китчен. В исполком ETU представителями 38 стран были избраны Юджин Краус из Люксембурга, белоруска Мария Черковская-Тарасевич, австриец Хервиг Грабнер, голландец Мартин Бриидик и Шиповалова, ставшая первой в истории россиянкой в высшем органе управления ETU.

«Впервые в истории триатлона в высшем органе управления ETU есть представитель России. Не сомневаюсь, что Галина вместе с другими членами исполкома внесет весомый вклад в развитие триатлона в Европе. Поздравляю также нашего друга и коллегу Марию Черковскую-Тарасевич с избранием. Вместе мы сможем достичь большего», — сказал президент ФТР Петр Иванов.
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