Генсек ФТР Галина Шиповалова избрана в исполком Европейского союза триатлона
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Генеральный секретарь и исполнительный директор Федерации триатлона России (ФТР) Галина Шиповалова избрана в исполком Европейского союза триатлона (ETU), сообщается на официальном сайте ФТР.
Очередной выборный конгресс ETU проходит в субботу в Риме.
Президентом организации был единогласно избран итальянец Ренато Бертранди,
«Впервые в истории триатлона в высшем органе управления ETU есть представитель России. Не сомневаюсь, что Галина вместе с другими членами исполкома внесет весомый вклад в развитие триатлона в Европе. Поздравляю также нашего друга и коллегу Марию
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