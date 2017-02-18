Генсек ФТР Галина Шиповалова избрана в исполком Европейского союза триатлона

Очередной выборный конгресс ETU проходит в субботу в Риме.

Президентом организации был единогласно избран итальянец Ренато Бертранди, вице-президентами стали француз Дэнис Джагер и ирландец Крис Китчен. В исполком ETU представителями 38 стран были избраны Юджин Краус из Люксембурга, белоруска Мария Черковская-Тарасевич, австриец Хервиг Грабнер, голландец Мартин Бриидик и Шиповалова, ставшая первой в истории россиянкой в высшем органе управления ETU.