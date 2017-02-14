Призовой фонд Суперлиги триатлона составит $1,5 млн
Призовой фонд Суперлиги триатлона составит $1,5 млн. Об этом сообщили в
пресс-службе турнира.
В серии гонок будут соревноваться мировые звезды. Свое участие подтвердили двукратный олимпийский чемпион Алистер Браунли, двукратный олимпийский призер Джонатан Браунли, пятикратный чемпион мира в серии ITU Хавьеа Гомес Нойя, действующий чемпион мира серии ITU Марио Мола, а также действующие чемпионы России и участники Олимпийских игр Дмитрий и Игорь Полянские.
В соревнованиях будет использоваться новая формула — заплыв на 300 м, велогонка на 6 км и забег на 2 км с различными оценочными коэффициентами и разной последовательностью дисциплин в пяти форматах: «Тройноймикс», «Эквалайзер», «Выбывание», «Выносливость» и «Гонка преследования».
Первый старт состоится на австралийском острове Гамильтон
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