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19 января 2017, 17:13 | Летние | Р-Спорт

Пятиборцы Лесун, Пучкаревский, Фролов и Калимуллин выступят на 1-м этапе КМ — Моисеев

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Александр Лесун, Егор Пучкаревский, Илья Фролов и Данил Калимуллин вошли в состав мужской сборной России по современному пятиборью на стартовый этап Кубка мира, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.

Первый этап Кубка мира пройдет 23—27 февраля в Лос-Анджелесе.

«Лесун, Пучкаревский, Фролов и Калимуллин вошли в состав мужской команды», — сказал Моисеев по телефону, добавив, что состав женской сборной определится позднее.
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