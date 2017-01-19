Пятиборцы Лесун, Пучкаревский, Фролов и Калимуллин выступят на 1-м этапе КМ — Моисеев
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Александр Лесун, Егор Пучкаревский, Илья Фролов и Данил Калимуллин вошли в состав мужской сборной России по современному пятиборью на стартовый этап Кубка мира, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.
Первый этап Кубка мира пройдет
«Лесун, Пучкаревский, Фролов и Калимуллин вошли в состав мужской команды», — сказал Моисеев по телефону, добавив, что состав женской сборной определится позднее.
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