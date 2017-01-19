Первый этап Кубка мира пройдет 23—27 февраля в Лос-Анджелесе.

«Лесун, Пучкаревский, Фролов и Калимуллин вошли в состав мужской команды», — сказал Моисеев по телефону, добавив, что состав женской сборной определится позднее.