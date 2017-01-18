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18 января 2017, 0:57 | Летние | Чемпионат.com

Фролов выиграл зимний турнир по современному пятиборью в Москве

Трёхкратный чемпион мира по современному пятиборью Илья Фролов, представляющий Самарскую область, стал победителем всероссийского зимнего турнира в Москве.

Второе место занял москвич Данил Калимуллин, а замкнул тройку лидеров ещё один столичный пятиборец Александр Савкин.

Современное пятиборье. Всероссийский зимний турнир. Москва
Мужчины. Индивидуальное первенство
1. Илья Фролов (Самарская область) — 1491.
2 Данил Калимуллин (Москва) — 1467.
3. Александр Савкин (Москва) — 1466.
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