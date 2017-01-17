Вячеслав Аминов: Мы отказались от предложений иностранных тренеров

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— Вы были единственным кандидатом на пост президента ФСПР, и вас избрали единогласно…

— Да, это было очень приятно. Я действительно тронут. Сказал большое спасибо всей нашей пятиборной семье.

— Что бы вы выделили как самое значимое событие минувшего четырехлетия?

— Я в принципе удовлетворен предыдущим периодом. Конечно, самое значимое — это олимпийское золото Александра Лесуна. Кроме того, у нас есть победа Александра Лифанова на Юношеских олимпийских играх. Крайне важно и удачное проведение чемпионата мира, который международная федерация признала лучшим в истории. Первому чемпионату СССР по пятиборью исполняется 70 лет, а федерации пятиборья — 65 лет, что тоже знаково.

Мы сумели начать — и в этом году они будут закончены — две важнейших стройки. Одна из них — не просто генеральная реконструкция, а совершенно новый полноценный пятиборный комплекс в академии Северная в Москве. Спасибо Сергею Собянину. Данный комплекс будет принимать международные соревнования, и наша сборная планирует там тренироваться. Это потрясающее сооружение! И также с нашей подачи и с нашим участием начали стройку в Челябинске, что важно для того региона. Там на базе старого конно-спортивного комплекса будет построен пятиборный.

— Это будет толчком для развития вида спорта?

— Однозначно подтянутся новые люди. И после того, как Александр Лесун взял золотую олимпийскую медаль, у нас идет активный приток людей в пятиборье. Кроме того, надо отдать должное международной федерации, она сумела внедрить в пятиборье биатл (плавание + бег), и триатл (плавание + бег со стрельбой), и так называемый лазер-ран — бег и стрельбу. Это увеличило количество наших соревнований, нашу массовость. Недавно мы провели в формате лазер-рана состязания между спецназом вооруженных сил и пятиборцами. Это имело невероятный успех. И после этого к нам обратилась Росгвардия с просьбой провести аналогичные старты и обратился центр спортивной подготовки ФСО, чтобы провести такие соревнования между спецназом ФСО и пятиборцами в лазер-ране. Мы проявили инициативу, и она неожиданно получила широкий отклик.

С ОПОРОЙ НА ИСТОРИЮ

— За эти четыре года мы в пятиборье взяли достаточно высокую планку. Как считаете, ее будет сложно удержать?

— Да, действительно, мы вышли на высокий уровень. Когда я пришел в пятиборье, у нас было 17 регионов, а сегодня — 33. Не все регионы активно работают, 29 активны, а 4 еще надо подтягивать. Но мы будем налаживать эту работу в регионах и в дальнейшем. Нам есть чем заниматься.

— Кроме того, что есть цель расширять географию вида спорта. Какие еще задачи вы могли бы обозначить на предстоящий олимпийский цикл?

— Во-первых, я не удовлетворен результатами женской сборной, основная причина — в тренерском составе. Крайне важно отладить работу этой команды, мы будем этому уделять особое внимание. Важно для пятиборья развивать его массовые дисциплины, «младших братьев»: биатл, триатл и лазер-ран. Это важно, потому что в них могут выступать люди разных возрастов. Например, на чемпионате мира по биатлу и триатлу в 2015 году самому младшему участнику было 7 лет, самому старшему — под 80!

Мы сейчас договорились провести соревнования по лазер-рану в Ростове в 2017 году. И Федерация пятиборья Ростова подтвердила свое согласие, как и руководство региона. Это очень важное направление, которое мы тоже будем развивать. Считаю, что это тоже увеличивает уровень пропаганды пятиборья в целом. Конечно, будем увеличивать региональную сеть, будем открывать новые школы. Будем улучшать сотрудничество с Министерством обороны, с Росгвардией, с ФСО. Потому что когда-то пятиборье родилось из офицерского многоборья, это нельзя забывать, — это наша история.

— Будут ли изменения в тренерских штабах сборных?

— Да, будут изменения, в ближайшее время вы об этом услышите.

— Усиление произойдет за счет отечественных специалистов?

— Да. У нас были предложения от иностранных тренеров. Но я принял решение, и мы отказались от них. Считаю, что у нас собственный высокий потенциал для развития пятиборья, надо активно этим заниматься, что мы и будем делать.

НЕИЗМЕННЫЙ ТРЕНД

— Собираетесь подтягивать в этом цикле молодых к основной команде?

— Да, нам нравится наша юниорская сборная. Думаю, что скамейка у нас хорошая. Главное, что хотел бы сказать, мы очень надеемся — и есть такой сигнал от Международной федерации современного пятиборья (UIPM). В ноябре на конгрессе со вступительным словом выступал глава МОК Томас Бах. Есть предпосылки того, что у нас будет еще один комплект медалей на Играх 2020 года в смешанной эстафете. И в этом случае наличие длинной скамейки будет особенно важно.

— Вид еще не в олимпийской программе, но мы уже активно его развиваем?

— Безусловно. Мы провели Кубок Кремля именно в таком формате.

— Что касается нашей международной работы, в этом плане никаких вопросов нет?

— В UIPM Россия представлена достаточно широко, причем на очень важных постах. Дмитрий Меньшиков работает в техническом комитете, Дмитрий Сватковский возглавляет Европейскую конфедерацию и в этом качестве входит в исполком UIPM. Вместе со мной, ведь я на недавнем конгрессе был избран вице-президентом Международного союза современного пятиборья.

— Сейчас на фоне скандалов в зимних видах спорта, разговорах о том, что иностранные партнеры требуют лишить нас международных соревнований — как проведения, так и участия, — как-то сказывается обстановка на пятиборье?

— Нельзя сказать, что все идеально, потому что это же политика, идут голословные бездоказательные утверждения. Но Международная федерация имеет положительный тренд в отношении России, и я надеюсь, что этот тренд будет неизменным.

Елена СОБОЛЬ

из Москвы.