Александр Лесун: Пожелал себе то, что от меня не зависит. Остальное сделаю сам

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«Выступать буду на все сто»

Перед началом конференции вручали призы лауреатам сезона. Олимпийский чемпион Александр Лесун стал самым бесспорным из всех — странно было назвать лучшим пятиборцем года кого-то еще.

— Как начался год — в отдыхе или в работе?

— Болел. Неделю грипповал. Сейчас снова тренировки начались. Все в рабочем режиме.

— Это уже сезон или еще межсезонье?

— Сейчас идет зимний чемпионат России, но я в нем не участвую. Выступать планирую в конце февраля в Лос-Анджелесе на первом этапе Кубка мира.

— Состояние постолимпийского ажиотажа уже прошло?

— Продолжается, особенно после вручения премии лучшего спортсмена года. Кажется, что опять оживился интерес к современному пятиборью и в том числе ко мне. Да и к другим олимпийским чемпионам интерес не угасает. Это радует.

— А что насчет желания работать?

— Мне после золотой медали очень хочется выступать дальше и самосовершенствоваться. Я голодный до побед. Думал, что все-таки какая-то апатия будет, и мотивацию искать придется, но ничего подобного. Все есть. И для меня это даже стало открытием.

— Но все-таки хоть какое-то послабление в требованиях к постолимпийскому сезону есть?

— Нет, выступать буду на все сто. Единственное, что больший упор сделаю на плавание и на бег, поэтому результаты в технических видах могут падать. Но я надеюсь, что не сильно.

— Какая цель этого сдвига в фокусе?

— Олимпийский цикл надо пройти так, чтобы быть здоровым — и психологически, и физически. Поэтому такой сдвиг мне нужен, чтобы перезагрузиться. Поставить новую точку отсчета.

— Желание на Новый год загадали?

— Загадал. Какое именно, конечно, не скажу. Но пожелал себе то, что от меня не зависит. Остальное я постараюсь сделать сам.

«В женской сборной проведем кадровые перестановки»

Никаких интриг перед отчетно-выборной конференцией ФСПР не было. Это одна из самых успешных в стране федераций по виду спорта, в котором российские спортсмены постоянно показывают высокие результаты. Вот и в прошлом году Александр Лесун завоевал золото Олимпийских игр в Рио — и это была не сенсация, а итог планомерной работы. Ну, а президентом ФСПР, как и предполагалось, на следующие четыре года был переизбран Вячеслав Аминов. Единогласно.

— Для меня очень приятно единогласное избрание, — признался потом Аминов в разговоре с журналистами. — Я очень тронут. Основное направление на ближайшее время — развитие массового пятиборья в регионах. Раньше оно было элитным, но движение в сторону массовости мы начали благодаря биатлу (плавание + бег), триатлу (плавание + бег со стрельбой) и лазер-рана (бег со стрельбой). Уверен, что это новое слово в развитии нашего вида спорта. Также важное для нас направление — женская сборная. Мы должны уделить ей особое внимание. Больше у тренеров не будет четырехлетнего периода — отчитываться станут за год. Также мы удлиним «скамейку запасных» наших спортсменов. Основной упор сделаем на сильных юниоров, они у нас есть.

— Упор на биатл, триатл и лазер-ран будет продолжен?

— Да, причем мы будем проводить больше соревнований по этим видам. В частности, что касается лазер-рана, я закупил большое количество стрелкового оборудования для всех регионов не только для тренировок, но и для организации массовых турниров.

— Задача подтянуть женскую сборную ставилась неоднократно. В чем, на ваш взгляд, причина того, что ее не удается выполнить?

— Я считаю, что основная причина — в составе тренеров. И личных, и старших. Мы проведем определенные кадровые перестановки в самое ближайшее время.

— Лесун — звезда минувшего олимпийского четырехлетия. Видите кого-то из молодых, кто способен стать такой же звездой в будущем?

— Большие надежды возлагаю на юниоров. Очень большой потенциал у Александра Лифанова. Для меня приятным открытием, кстати, стало то, что он хорошо говорит по-английски. Если он прибавит в результатах и достигнет больших высот, его можно будет продвигать как звезду мирового уровня.

— Кубок Кремля и Кубок министерства обороны пользовались в последние годы большой популярностью и у спортсменов, и у зрителей…

— В 2017 году оба этих турнира обязательно состоятся, они уже запланированы. Кстати, на конгрессе международной федерации современного пятиборья мы показали презентацию о Кубке Кремля, состоявшемся в формате смешанной эстафеты, президенту МОК Томасу Баху, и это произвело на него колоссальное впечатление.