Александр Лесун: Пожелал себе то, что от меня не зависит. Остальное сделаю сам
Вячеслав Аминов переизбран на пост президента Федерации современного пятиборья России (ФСПР) — таков главный итог состоявшейся в Москве
отчетно-выборной конференции этой организации. Также были вручены призы лауреатам прошлого сезона, главным из которых, безусловно, стал олимпийский чемпион Александр Лесун.
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«Выступать буду на все сто»
Перед началом конференции вручали призы лауреатам сезона. Олимпийский чемпион Александр Лесун стал самым бесспорным из всех — странно было назвать лучшим пятиборцем года
— Как начался год — в отдыхе или в работе?
— Болел. Неделю грипповал. Сейчас снова тренировки начались. Все в рабочем режиме.
— Это уже сезон или еще межсезонье?
— Сейчас идет зимний чемпионат России, но я в нем не участвую. Выступать планирую в конце февраля в
— Состояние постолимпийского ажиотажа уже прошло?
— Продолжается, особенно после вручения премии лучшего спортсмена года. Кажется, что опять оживился интерес к современному пятиборью и в том числе ко мне. Да и к другим олимпийским чемпионам интерес не угасает. Это радует.
— А что насчет желания работать?
— Мне после золотой медали очень хочется выступать дальше и самосовершенствоваться. Я голодный до побед. Думал, что
— Но
— Нет, выступать буду на все сто. Единственное, что больший упор сделаю на плавание и на бег, поэтому результаты в технических видах могут падать. Но я надеюсь, что не сильно.
— Какая цель этого сдвига в фокусе?
— Олимпийский цикл надо пройти так, чтобы быть здоровым — и психологически, и физически. Поэтому такой сдвиг мне нужен, чтобы перезагрузиться. Поставить новую точку отсчета.
— Желание на Новый год загадали?
— Загадал. Какое именно, конечно, не скажу. Но пожелал себе то, что от меня не зависит. Остальное я постараюсь сделать сам.
«В женской сборной проведем кадровые перестановки»
Никаких интриг перед
— Для меня очень приятно единогласное избрание, — признался потом Аминов в разговоре с журналистами. — Я очень тронут. Основное направление на ближайшее время — развитие массового пятиборья в регионах. Раньше оно было элитным, но движение в сторону массовости мы начали благодаря биатлу (плавание + бег), триатлу (плавание + бег со стрельбой) и
— Упор на биатл, триатл и
— Да, причем мы будем проводить больше соревнований по этим видам. В частности, что касается
— Задача подтянуть женскую сборную ставилась неоднократно. В чем, на ваш взгляд, причина того, что ее не удается выполнить?
— Я считаю, что основная причина — в составе тренеров. И личных, и старших. Мы проведем определенные кадровые перестановки в самое ближайшее время.
— Лесун — звезда минувшего олимпийского четырехлетия. Видите
— Большие надежды возлагаю на юниоров. Очень большой потенциал у Александра Лифанова. Для меня приятным открытием, кстати, стало то, что он хорошо говорит
— Кубок Кремля и Кубок министерства обороны пользовались в последние годы большой популярностью и у спортсменов, и у зрителей…
— В 2017 году оба этих турнира обязательно состоятся, они уже запланированы. Кстати, на конгрессе международной федерации современного пятиборья мы показали презентацию о Кубке Кремля, состоявшемся в формате смешанной эстафеты, президенту МОК Томасу Баху, и это произвело на него колоссальное впечатление.
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