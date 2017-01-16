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16 января 2017, 17:58 | Летние | Р-Спорт

Конференция признала работу ФСПР удовлетворительной

Отчетно-выборная конференция Федерации современного пятиборья России (ФСПР) признала работу организации в сезоне-2015/16 удовлетворительной.

Конференция, на которой действующий президент ФСПР Вячеслав Аминов был единогласно переизбран на новый срок, прошла в понедельник в Москве в здании Олимпийского комитета России. В 2016 году российский пятиборец Александр Лесун выиграл золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В мае того же года Лесун и Доната Римшайте стали чемпионами мира в смешанной эстафете.

Вячеслав Аминов, возглавляющий Федерацию современного пятиборья России с 2009 года, был единственным кандидатом на пост главы организации.
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