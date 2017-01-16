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16 января 2017, 17:00 | Летние | ТАСС

ФСПР планирует провести Кубок Кремля по современному пятиборью в октябре 2017 года

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация современного пятиборья России (ФСПР) планирует провести три международных соревнования на территории РФ в 2017 году — в октябре Кубок Кремля, а также Кубок Министерства обороны РФ и турнир по лазер-рану в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил глава ФСПР Вячеслав Аминов.

«Мы планируем проведение Кубка Кремля по современному пятиборью — это будет где-то во второй половине года, октябрь. В 2016 году мы уникально попали в формат. Проведем в Ростове еще один международный турнир по лазер-рану, федерация этого региона взялась этим заниматься. И, конечно, проведем Кубок Министерства обороны РФ», — сказал Аминов.

В мае 2016 года в Москве прошел чемпионат мира, в октябре — Кубок Кремля. Призовой фонд турнира составляет порядка $100 тыс. Кубок Кремля проводится с 2011 года.
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