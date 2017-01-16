ФСПР планирует провести Кубок Кремля по современному пятиборью в октябре 2017 года
МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация современного пятиборья России (ФСПР) планирует провести три международных соревнования на территории РФ в 2017 году — в октябре Кубок Кремля, а также Кубок Министерства обороны РФ и турнир по
лазер-рану в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил глава ФСПР Вячеслав Аминов.
«Мы планируем проведение Кубка Кремля по современному пятиборью — это будет
В мае 2016 года в Москве прошел чемпионат мира, в октябре — Кубок Кремля. Призовой фонд турнира составляет порядка $100 тыс. Кубок Кремля проводится с 2011 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter