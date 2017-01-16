Аминов переизбран на пост президента ФСПР

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация современного пятиборья России (ФСПР) планирует провести три международных соревнования на территории РФ в 2017 году — в октябре Кубок Кремля, а также Кубок Министерства обороны РФ и турнир по лазер-рану в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил глава ФСПР Вячеслав Аминов.