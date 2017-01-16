Аминов переизбран на пост президента ФСПР
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отчетно-выборной конференции Федерации современного пятиборья России на заседании в понедельник переизбрали Вячеслава Аминова на новый четырехлетний срок.
Аминов возглавляет федерацию с 2009 года. На выборах, которые прошли в понедельник в здании Олимпийского комитета России, он был единственным кандидатом на должность.
Работа ФСПР в прошедший четырехлетний цикл была признана удовлетворительной.
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