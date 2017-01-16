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16 января 2017, 16:59 | Летние | Спорт-Экспресс

Аминов переизбран на пост президента ФСПР

Делегаты отчетно-выборной конференции Федерации современного пятиборья России на заседании в понедельник переизбрали Вячеслава Аминова на новый четырехлетний срок.

Аминов возглавляет федерацию с 2009 года. На выборах, которые прошли в понедельник в здании Олимпийского комитета России, он был единственным кандидатом на должность.

Работа ФСПР в прошедший четырехлетний цикл была признана удовлетворительной.
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МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация современного пятиборья России (ФСПР) планирует провести три международных соревнования на территории РФ в 2017 году — в октябре Кубок Кремля, а также Кубок Министерства обороны РФ и турнир по лазер-рану в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил глава ФСПР Вячеслав Аминов.
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