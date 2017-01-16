ФСПР признала чемпиона ОИ-2016 пятиборца Александра Лесуна лучшим спортсменом года

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Данное решение было озвучено на отчетно-выборной конференции ФСПР в понедельник. Лесун в 2016 году также стал чемпионом мира в миксте с Донатой Римшайте.

Лучшей спортсменкой года была признана Гульназ Губайдуллина, лучшим юниором — Андрей Зуев, лучшей юниоркой — Ксения Фральцова, лучшим тренером — личный тренер Лесуна Алексей Хапланов, лучшим регионом — Федерация современного пятиборья города Москвы, лучшей спортивной школой — СДЮСШОР по современному пятиборью и конному спорту Санкт-Петербурга.

Лучшим турниром за всю историю пятиборья и 2016 года признан чемпионат мира 2016 года в Москве.