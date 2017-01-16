ФСПР признала чемпиона ОИ-2016 пятиборца Александра Лесуна лучшим спортсменом года
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун признан Федерацией современного пятиборья России (ФСПР) лучшим спортсменом 2016 года.
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Лучшей спортсменкой года была признана Гульназ Губайдуллина, лучшим юниором — Андрей Зуев, лучшей юниоркой — Ксения Фральцова, лучшим тренером — личный тренер Лесуна Алексей Хапланов, лучшим регионом — Федерация современного пятиборья города Москвы, лучшей спортивной школой — СДЮСШОР по современному пятиборью и конному спорту
Лучшим турниром за всю историю пятиборья и 2016 года признан чемпионат мира 2016 года в Москве.
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