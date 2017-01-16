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16 января 2017, 15:42 | Летние | Р-Спорт

ФСПР признала чемпиона ОИ-2016 пятиборца Александра Лесуна лучшим спортсменом года

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун признан Федерацией современного пятиборья России (ФСПР) лучшим спортсменом 2016 года.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов.</em> Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр <span class=error>Лесун</span> признан Федерацией современного пятиборья России (<span class=error>ФСПР</span>) лучшим спортсменом 2016 года. Увеличить
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Данное решение было озвучено на отчетно-выборной конференции ФСПР в понедельник. Лесун в 2016 году также стал чемпионом мира в миксте с Донатой Римшайте.

Лучшей спортсменкой года была признана Гульназ Губайдуллина, лучшим юниором — Андрей Зуев, лучшей юниоркой — Ксения Фральцова, лучшим тренером — личный тренер Лесуна Алексей Хапланов, лучшим регионом — Федерация современного пятиборья города Москвы, лучшей спортивной школой — СДЮСШОР по современному пятиборью и конному спорту Санкт-Петербурга.

Лучшим турниром за всю историю пятиборья и 2016 года признан чемпионат мира 2016 года в Москве.
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