Аминов: Новый старший тренер российских пятиборок будет назначен в ближайшее время

В заключительном сезоне четырехлетнего цикла (2012−2016) российский пятиборец Александр Лесун победил на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и на чемпионате мира 2016 года в миксте с Донатой Римшайте. В индивидуальных соревнованиях представительницы женской сборной России больших успехов не добились.

«Я провожу консультации, в ближайшее время будет назначен новый старший тренер женской сборной России по современному пятиборью, — сказал Аминов. — Я пока не хотел бы обозначать, кто им будет. К сожалению, у Андрея Тропина на этом посту не получилось сработать эффективно. Пока он исполняет обязанности, но покинет эту должность. Им точно будет толковый, перспективный тренер. Главный тренер (сборной России) будет прежний — Андрей Моисеев».