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16 января 2017, 15:26 | Летние | Р-Спорт

Аминов: Новый старший тренер российских пятиборок будет назначен в ближайшее время

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Новый старший тренер женской сборной России по современному пятиборью будет назначен в ближайшее время, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

В заключительном сезоне четырехлетнего цикла (2012−2016) российский пятиборец Александр Лесун победил на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и на чемпионате мира 2016 года в миксте с Донатой Римшайте. В индивидуальных соревнованиях представительницы женской сборной России больших успехов не добились.

«Я провожу консультации, в ближайшее время будет назначен новый старший тренер женской сборной России по современному пятиборью, — сказал Аминов. — Я пока не хотел бы обозначать, кто им будет. К сожалению, у Андрея Тропина на этом посту не получилось сработать эффективно. Пока он исполняет обязанности, но покинет эту должность. Им точно будет толковый, перспективный тренер. Главный тренер (сборной России) будет прежний — Андрей Моисеев».
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