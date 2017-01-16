Аминов не полностью удовлетворен работой Федерации современного пятиборья России

Аминов является единственным кандидатом на избрание главой федерации на новый срок на отчетно-выборной конференции ФСПР, которая пройдет в понедельник в Москве. Наиболее яркими победами российских пятиборцев в заключительном сезоне четырехлетия стали золото Александра Лесуна на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также победа Лесуна и Донаты Римшайте в миксте на чемпионате мира 2016 года.

«Нельзя сказать, что я полностью удовлетворен работой федерации. Конечно, есть чем заниматься, — сказал Аминов. — Основные претензии направлены женской сборной. Есть вопросы к регионам. Все-таки мы в свое время приросли большим количеством регионов. Когда я начинал работу в федерации, у нас было 17 регионов, где культивировалось современное пятиборье, сейчас стало 33, но активно работающих из них — 29. Четыре региона мы пока не раскачали, и в будущем нужно этим озаботиться».