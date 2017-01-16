Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/summer/28443025/
16 января 2017, 15:12 | Летние | Р-Спорт

Аминов не полностью удовлетворен работой Федерации современного пятиборья России

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов заявил агентству «Р-Спорт», что его не полностью устроила работа организации в завершившемся четырехлетнем цикле 2012−2016 годов.

Аминов является единственным кандидатом на избрание главой федерации на новый срок на отчетно-выборной конференции ФСПР, которая пройдет в понедельник в Москве. Наиболее яркими победами российских пятиборцев в заключительном сезоне четырехлетия стали золото Александра Лесуна на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также победа Лесуна и Донаты Римшайте в миксте на чемпионате мира 2016 года.

«Нельзя сказать, что я полностью удовлетворен работой федерации. Конечно, есть чем заниматься, — сказал Аминов. — Основные претензии направлены женской сборной. Есть вопросы к регионам. Все-таки мы в свое время приросли большим количеством регионов. Когда я начинал работу в федерации, у нас было 17 регионов, где культивировалось современное пятиборье, сейчас стало 33, но активно работающих из них — 29. Четыре региона мы пока не раскачали, и в будущем нужно этим озаботиться».

«Важно, что в двух регионах нам удалось осуществить два крупных строительства. Спасибо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, что началась реконструкция нашей академии “Северный”. Фактически это было новое строительство комплекса, способного теперь принимать большие соревнования. И большая стройка затеяна в Челябинске: там в конно-спортивном комплексе будет серьезная структура пятиборья, которая очень важна для региона. Там мы будем проводить сборы региональных пятиборцев», — добавил глава ФСПР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Летних видов спорта

ФСПР признала чемпиона ОИ-2016 пятиборца Александра Лесуна лучшим спортсменом года

ФСПР признала чемпиона ОИ-2016 пятиборца Александра Лесуна лучшим спортсменом года

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун признан Федерацией современного пятиборья России (ФСПР) лучшим спортсменом 2016 года.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной