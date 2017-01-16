Аминов не полностью удовлетворен работой Федерации современного пятиборья России
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов заявил агентству «Р-Спорт», что его не полностью устроила работа организации в завершившемся четырехлетнем цикле 2012−2016 годов.
Аминов является единственным кандидатом на избрание главой федерации на новый срок на
«Нельзя сказать, что я полностью удовлетворен работой федерации. Конечно, есть чем заниматься, — сказал Аминов. — Основные претензии направлены женской сборной. Есть вопросы к регионам.
«Важно, что в двух регионах нам удалось осуществить два крупных строительства. Спасибо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, что началась реконструкция нашей академии “Северный”. Фактически это было новое строительство комплекса, способного теперь принимать большие соревнования. И большая стройка затеяна в Челябинске: там в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter