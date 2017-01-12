Могилевчанин Илья Полозков победил в открытом Кубке Беларуси по современному пятиборью

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Илья Полозков занял первое место в плавании, комбинированном виде (бег и стрельба) и выездке. В фехтовании он расположился на 15-м месте протокола. В итоге обладатель Кубка Беларуси набрал 1 467 очков. Серебряным призером турнира стал Александр Василенок из Минска — 1 443 балла. Бронзовая медаль — в копилке Павла Тихонова из Минской области (1 428 очков).

В первый день Кубка Беларуси лидер женской команды Анастасия Прокопенко подтвердила свой высокий класс, заняв первое место с суммой 1 351 очко.

Кроме белорусских пятиборцев в соревнованиях участвовали украинские атлеты. Кубок Беларуси по современному пятиборью проходил на площадках Белорусского государственного университета физической культуры и Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке. На этих же объектах с 17 по 24 июня пройдет чемпионат Европы по современному пятиборью. К важному старту сборную Беларуси готовит новый главный тренер, известный польский специалист Вальдемар Дариуш де Макай.