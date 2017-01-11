Анастасия Прокопенко выиграла Кубок Беларуси по современному пятиборью

В первый день соревнований лидер белорусской сборной Анастасия Прокопенко подтвердила свой высокий класс, набрав в сумме 1351 очко. Обладательницей серебряной медали кубкового турнира стала представительница Могилева Татьяна Халдоба (1341 балл), третье место заняла воспитанница гомельской школы современного пятиборья Ольга Силкина (1319). Перед началом соревнований открытого Кубка Беларуси свою награду получил гомельчанин Михаил Куземкин, который второй год подряд признан лучшим тренером Беларуси по современному пятиборью.

Сегодня состоятся решающие соревнования у мужчин. Помимо белорусских пятиборцев, в них примут участие гости из Украины Дмитрий Кирпулянский и Юрий Федечко. Кубковый турнир мастеров современного пятиборья проходит на площадках Белорусского государственного университета физической культуры и Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке.

На этих же объектах с 17 по 24 июня пройдет чемпионат Европы по современному пятиборью. К нему сборную Беларуси готовит новый главный тренер, известный польский специалист Вальдемар Дариуш де Макай.