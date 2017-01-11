Пресс-конференция Белорусской федерации современного пятиборья пройдет 13 января в пресс-центре БЕЛТА

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Участие в пресс-конференции примут председатель ОО «БФСП» Николай Иванченко, заместитель председателя Михаил Прокопенко, исполнительный директор Александр Савченко и главный тренер национальной команды по современному пятиборью Вальдемар Дариуш де Макай.

Современное пятиборье в Беларуси за последние несколько лет добилось значительного прогресса. С вводом в строй новых спортивных комплексов и плавательных бассейнов вид спорта набирает популярность у молодежи. Федерация современного пятиборья ведет кропотливую работу по воспитанию новых атлетов, белорусские «рыцари пяти качеств» показывают высокие результаты на международных соревнованиях. Для более качественной подготовки национальной сборной, молодежных команд принято решение о приглашении известного специалиста Вальдемара Дариуша де Макая.

Во время пресс-конференции руководители федерации и новый главный тренер подведут итоги выступления национальной команды на открытом Кубке Республики Беларусь, который проходит в Минске с 9 по 11 января, поделятся планами по развитию современного пятиборья в Беларуси и проведению в Минске чемпионата Европы по этому виду спортивного многоборья.