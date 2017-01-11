Пресс-конференция Белорусской федерации современного пятиборья пройдет 13 января в пресс-центре БЕЛТА
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Пресс-конференция «Перспективы развития современного пятиборья в Беларуси» состоится 13 января в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.
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Современное пятиборье в Беларуси за последние несколько лет добилось значительного прогресса. С вводом в строй новых спортивных комплексов и плавательных бассейнов вид спорта набирает популярность у молодежи. Федерация современного пятиборья ведет кропотливую работу по воспитанию новых атлетов, белорусские «рыцари пяти качеств» показывают высокие результаты на международных соревнованиях. Для более качественной подготовки национальной сборной, молодежных команд принято решение о приглашении известного специалиста Вальдемара Дариуша де Макая.
Во время
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