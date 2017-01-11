Анастасия Прокопенко завоевала золото Открытого Кубка Беларуси по современному пятиборью

Тем самым спортсменка подтвердила свой статус первой строчки в национальном рейтинге страны. В копилке Анастасии оказалось 1351 турнирное очко. В 10 секундах от золотой медали остановилась представительница Могилева Татьяна Халдоба (1341 очко и второе место турнира). Третьей стала воспитанница гомельской школы современного пятиборья Ольга Силкина (1319 очков).

В рамках церемонии открытия Кубка 10 января прошло награждение лучшего тренера 2016 года по современному пятиборью. Памятный кубок, плакетку и цветочный комплимент из рук исполнительного директора Общественного Объединения «Белорусская федерация современного пятиборья» Александра Алексеевича Савченко получил гомельский наставник Михаил Васильевич Куземкин.

К слову, Михаил Васильевич становится победителем ежегодного конкурса ОО «БФСП» уже во второй раз. По итогам 2015 года он также был признан лучшим наставником по современному пятиборью в Республике Беларусь.



Помимо этого, звание мастера спорта Республики Беларусь по современному пятиборью присуждено Виктории Островской, звание мастера спорта Республики Беларусь по фехтованию Татьяне Елизаровой, а Анастасия Прокопенко под аплодисменты спортсменов и тренеров получила из рук заместителя председателя ОО «БФСП» значок участника Олимпийских Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.



11 января состязания Открытого Кубка страны по современному пятиборью продолжатся финалом у мужчин. Помимо представителей Республики Беларусь участие в турнире примут спортсмены из Украины: Дмитрий Кирпулянский и Юрий Федечко.



Соревнования проходят на площадках Белорусского государственного университета физической культуры и Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке. Судейский корпус турнира возглавляет старший тренер сборной команды Минска Елена Яковлевна Нырцова.



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Открытый Кубок Республики Беларусь

Минск (Беларусь)



Личный зачет (женщины)



1. Анастасия Прокопенко (Беларусь) — 1351 очко. 2. Татьяна Халдоба (Беларусь) — 1341 очко. 3. Ольга Силкина (Беларусь) — 1319 очков.