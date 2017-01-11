Анастасия Прокопенко завоевала золото Открытого Кубка Беларуси по современному пятиборью
Победой трехкратной участницы Олимпийских Игр, заслуженного мастера спорта Анастасии Прокопенко завершился первый день Открытого Кубка Беларуси по современному пятиборью.
Тем самым спортсменка подтвердила свой статус первой строчки в национальном рейтинге страны. В копилке Анастасии оказалось 1351 турнирное очко. В 10 секундах от золотой медали остановилась представительница Могилева Татьяна Халдоба (1341 очко и второе место турнира). Третьей стала воспитанница гомельской школы современного пятиборья Ольга Силкина (1319 очков).
В рамках церемонии открытия Кубка 10 января прошло награждение лучшего тренера 2016 года по современному пятиборью. Памятный кубок, плакетку и цветочный комплимент из рук исполнительного директора Общественного Объединения «Белорусская федерация современного пятиборья» Александра Алексеевича Савченко получил гомельский наставник Михаил Васильевич Куземкин.
К слову, Михаил Васильевич становится победителем ежегодного конкурса ОО «БФСП» уже во второй раз. По итогам 2015 года он также был признан лучшим наставником по современному пятиборью в Республике Беларусь.
Помимо этого, звание мастера спорта Республики Беларусь по современному пятиборью присуждено Виктории Островской, звание мастера спорта Республики Беларусь по фехтованию Татьяне Елизаровой, а Анастасия Прокопенко под аплодисменты спортсменов и тренеров получила из рук заместителя председателя ОО «БФСП» значок участника Олимпийских Игр-2016 в
11 января состязания Открытого Кубка страны по современному пятиборью продолжатся финалом у мужчин. Помимо представителей Республики Беларусь участие в турнире примут спортсмены из Украины: Дмитрий Кирпулянский и Юрий Федечко.
Соревнования проходят на площадках Белорусского государственного университета физической культуры и Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке. Судейский корпус турнира возглавляет старший тренер сборной команды Минска Елена Яковлевна Нырцова.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Открытый Кубок Республики Беларусь
Минск (Беларусь)
Личный зачет (женщины)
1. Анастасия Прокопенко (Беларусь) — 1351 очко. 2. Татьяна Халдоба (Беларусь) — 1341 очко. 3. Ольга Силкина (Беларусь) — 1319 очков.
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