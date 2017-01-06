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6 января 2017, 12:38 | Летние | «Прессбол»

Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью пройдет в Минске с 9 по 11 января

С 9 по 11 января Минск примет Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью среди мужчин и женщин. Соревнования пройдут на площадках БГУФК (г. Минск, пр. Победителей, 105) и РЦОП по КС и К (а/г Ратомка, ул. Корицкого, 136). Ожидается, что участие в старте примут представители двух стран: Беларуси и Литвы.

В рамках турнира в должности главного тренера национальной команды страны по современному пятиборью впервые будет представлен польский наставник Вальдемар Дариуш де Макай, официально приступивший к исполнению обязанностей рулевого белорусской дружины с 1 января 2017 года, отмечает pentathlon.by. В рамках церемонии открытия турнира, которая запланирована на 10.00 10 января состоится награждение лучшего тренера-2016 по современному пятиборью, которым, в соответствии с результатами ежегодного конкурса ОО БФСП, второй раз подряд становится наставник из Гомеля Михаил Васильевич Куземкин.

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