Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью пройдет в Минске с 9 по 11 января

В рамках турнира в должности главного тренера национальной команды страны по современному пятиборью впервые будет представлен польский наставник Вальдемар Дариуш де Макай, официально приступивший к исполнению обязанностей рулевого белорусской дружины с 1 января 2017 года, отмечает pentathlon.by. В рамках церемонии открытия турнира, которая запланирована на 10.00 10 января состоится награждение лучшего тренера-2016 по современному пятиборью, которым, в соответствии с результатами ежегодного конкурса ОО БФСП, второй раз подряд становится наставник из Гомеля Михаил Васильевич Куземкин.