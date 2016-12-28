Лучший леший России

От автора.

Я давно хотел встретиться с Лесуном, но…

Сразу после Рио он был нарасхват и дал, наверное, тысячу интервью. А в очереди стоять не хотелось — я в них настоялся еще в советские времена.

Прошло месяца полтора, и интерес к Лесуну сошел на нет. Что поделать: современное пятиборье — из тех видов спорта, о которых у нас вспоминают раз в четыре года. И то лишь в случае победы.

Теперь для беседы нужен был информационный повод — и, наконец, он появился: на церемонии, состоявшейся в министерстве спорта, 28-летний Александр Лесун получил приз как лучший спортсмен России.

Мы встретились после заключительной тренировки Александра в уходящем году: на следующий день он отправился в Минск, а оттуда — в Беловежскую пущу с дочкой Аришей.

Сразу скажу: в нашем разговоре мы почти не касались всего того, о чем шла речь в прежних интервью Лесуна. Здесь вы не найдете истории о том, как в родной Белоруссии ему запретили заниматься современным пятиборьем и он был вынужден уехать в Россию, а также подробностей его былых выступлений и деталей олимпийского триумфа. Зачем повторять то, что уже было сказано — и не раз?

Договорились так: пройдемся по алфавиту. Я буду называть какие-то слова, имена или фамилии, тогда как чемпион будет объяснять, с чем они у него ассоциируются.

И вот что у нас с Лесуном получилось.

«А». Арина.

— Так мы с Катей назвали нашу дочь. Имя искали долго. Арина Александровна… Мне кажется, звучит. Звонкое имя. Громкое «р». И очень нравится, что оно традиционное, славянское. Жена как только дочку не называет — и Ариша, и просто Риша. А если она провинилась, то — полностью, Арина. Даже немного грубо получается.

«Б». Белоруссия.

— Родная земля, родственники. Страна, где я родился. Одна из самых чистых, самых ухоженных. Там очень хорошо отдыхать. Но не работать.

Белорусы — народ добрый, рассудительный и трудолюбивый. Ленивый белорус — большая редкость. Да много есть замечательных качеств, но есть у белорусов и другие, которые мне не очень нравятся.

— Какие именно?

— Первое: главное, чтобы не было войны, мы будем сидеть и ждать, терпеть, ждать, терпеть. Второе: почему-то каждый считает себя умней остальных. Я, мол, самый умный, самый важный, самый значимый. Это, конечно, не у всех, но такая черта просматривается у многих белорусов. И мне от этого горестно. Потому что, давно переехав в Россию, я все-таки остаюсь и патриотом Белоруссии.

Борисов

— Я там родился. Маленький городок, один из многих. Ничем не выделяется. Люди работают на заводах, самый знаменитый из них — БАТЭ, завод автотракторного электрооборудования. А знаменит он, понятно, благодаря своей футбольной команде, матчи которой мы бегали смотреть с детства. Главное развлечение, любовь.

— Вы жили…

— На улице Гагарина, в обычном девятиэтажном доме возле военного завода. А вот когда женился, мы переехали за город, точнее — на самую окраину. Великолепное место, в санаторной зоне, рядом лес, река. Я и сейчас туда приезжаю с удовольствием.

Там дом, перестроенный тестем и тещей. Когда-то он принадлежал деду и бабке жены. Во время войны там жили оккупанты. А дед с бабкой сидели с детьми в бане.

«В». Враги.

— Враги у меня есть, но фамилии называть не буду. С детства умудряюсь наживать врагов, которые намного сильнее меня. Но так даже интереснее. Заводит.

— Враги — среди спортсменов?

— Нет. Среди спортсменов есть люди, которые мне не очень нравятся. Но я как-то спокойно к ним отношусь.

Вера

— Вот с верой сложно. То, что предлагает мне религия, на данный момент меня, если честно, не устраивает. Не понимаю, как мы можем быть рабами Божьими, если Бог создал нас по своему образу и подобию. Почему вообще мы должны быть рабами? Не понимаю и другого. Вот враг пришел ко мне домой и бьет меня по щеке, а я должен подставить другую.

В общем, вопрос веры для меня не решенный. Ближе всего, наверное, язычество. То, во что верили древние славяне.

Я пытаюсь разобраться, копаюсь в себе, Библию периодически перечитываю. Но окончательных ответов пока не нашел.

«Г». Гитара.

— Гитару я держу в руках с 13-ти лет. Самоучка. И до сих пор, сам это понимаю, играю очень плохо. Но люблю.

— И что играете?

— Мне не нравится издавать какие-нибудь благородные звуки. Блюз, джаз — все это очень красиво, но не мое. Для меня гитара — это рычащий инструмент, плюющийся яростью, протестом. В общем, панк-рок — это то самое.

— А как же барды?

— Вообще нет. Хотя вот Высоцкий — был бардом? А мне кажется, что он во многом рокер. Протест у него был. Он жилы рвал!

— То есть, на Грушинский фестиваль вы не поехали бы.

— Ни в коем случае.

— А на хардрок-концерт?

— Только если будет маленький клуб, я не люблю толпу. Особенно обезумевшую толпу. Меня это пугает. Я от толпы всегда пытаюсь… отойти.

Гончаренко

— Какой Гончаренко?

— Бывший игрок и тренер БАТЭ. Который теперь в ЦСКА.

— Вообще-то и к российскому футболу, и к белорусскому я отношусь плохо. Но БАТЭ для меня был тем клубом, который не уставал поражать. И Гончаренко, в частности. Потому что при нем БАТЭ играл с невероятной самоотдачей. Я своими глазами видел, как люди, уступая соперникам в технических аспектах, даже где-то в физических аспектах, были готовы бежать, биться, отрабатывать свои деньги. Я был на стадионе, когда сыграли с «Ювентусом» — 2:2. Уже после первого тайма у БАТЭ не осталось сил. Но команда продолжала бежать — на зубах. И таких встреч я видел несколько — с «Валенсией», с «Баварией». Это было чудесно. Поэтому перед БАТЭвцами я вообще снимаю голову. Считаю, что так футболисты и должны работать на поле.

— На самом деле, случайно получилось очень хорошее выражение. «Снимаю голову».

— А, да. Снимаю шляпу, извините.

— Когда чем-то восторгаешься, можно и голову снять.

— Но почему-то происходило это только на международном уровне. А когда идет белорусский чемпионат — это какой-то кубок двора. Не понимаю, как такое в одной команде может сочетаться.

«Д». Деньги.

— Всегда хотелось их иметь. Но это не первостепенная задача. Когда я выполняю свою работу, точно не думаю о деньгах.

Я считаю, что деньги а) развращают; б) их должны быть столько, сколько хватает. Не важно, много их или мало. Есть люди, которым хватает и 15 тысяч рублей в месяц. А есть и другие, которым не хватит двух миллиардов.

— А вам самому, Александр?

— В принципе, сейчас мне, моей семье хватает. Но нужно ведь, чтобы и в будущем хватало. Чтобы отсутствие денег не мешало развиваться.

— Развиваться — куда?

— Ну сколько еще я буду выступать? Четыре года, восемь… Надеюсь, что и после этого останусь при спорте. Это то дело, где я знаю все подводные камни и уже имею какое-то имя. Надеюсь, что смогу помочь современному пятиборью и вообще спорту в нашей стране.

— «Наша страна» — это..?

— Россия, конечно.

Друзья

— Друзей у меня не так уж и много. Зато, надеюсь, все настоящие и все большие умницы в том или ином деле. Очень ими горжусь и очень их ценю. Иногда не понимаю: как они меня терпят?

— Почему?

— Потому что у меня все-таки есть перегибы — и в поведении, и в словах. Я иногда с ними могу себе позволить сначала говорить, потом думать.

— Способны обидеть?

— Случайно? Да.

«Е». Еда.

— Люблю поесть. Вкусно, много. Очень люблю картошку, прямо тащусь от нее. Без картошки и дня прожить не могу. В России она не так вкусна, как в Белоруссии. Еще обожаю свинину, с той же картошечкой. И жалею, что ныне не могу есть столько жирного, сколько, допустим, в 20 лет. Калории уже не сгорают.

— Неужели у человека, который профессионально занимается пятиборьем, еще что-то откладывается, не сгорая?

— Именно. Два-три года назад почувствовал, что пора ограничивать свой пыл.

«Ж». Жена.

— Мы с Катей женаты уже семь лет. А знакомы с детства. С шести или семи лет — ходили в один бассейн. Потом поступили в одно училище олимпийского резерва. И вот там все закрутилось. Мне тогда было лет 17.

— То есть Катя — бывшая пятиборка?

— Да.

Жертвы

— В смысле — многим ли приходится жертвовать? Да, многим. Допустим, детством дочери. Я все это детство пропустил. Папа — почти сказочный персонаж. Приезжает, дарит подарки — и опять уезжает. Мне это очень тяжело дается.

«З». Зависть.

— Я человек, как мне кажется, независтливый. Если кто-то может позволить себе то, чего я позволить не могу, то это для меня не более чем цель, к которой стоит стремиться.

Хотя — вспомнил — некоторым я все-таки завидую. Есть у меня знакомый: косяк на косяке, но ему все оборачивается в его же пользу. Поразительная, невероятная удачливость. Вот этому качеству я — да, завидую.

«И». Искусство.

— С архитектурой у меня отношения сложные, хотя барокко от рококо отличить могу. С изобразительным искусством — тоже. Нравятся Шишкин, Айвазовский, Васнецов. Но вот «Черный квадрат» Малевича… Ну — не понимаю. Видимо — из-за своей ограниченности. Хотя Дали мне интересен. Или молодой Пикассо — до того, как он увлекся кубизмом.

— Ничего себе ограниченность! Вон сколько вы, оказывается, знаете!

— Но все это — на примитивном уровне. В музыке разбираюсь лучше.

— Какая музыка имеется в виду?

— Естественно, классическая. Вивальди, Бах, Моцарт, Бетховен.

— И в перерывах между стартами слушаете?

— Да, но в современной обработке. Ванессу Мэй или, примеру, Дэвида Гарретта. Его с самим Паганини сравнивают.

«К». Квартира.

— Своя квартира в Москве у меня с весны прошлого года.

— И что она для вас значит?

— Дает ощущение защищенности. Что бы ни произошло, она уже есть. Московская квартира чем-то напоминает мне берлогу, куда прихожу после тренировки, где могу отоспаться, отваляться….

«Л». Лень.

— Борюсь с ней периодически. Периодически не борюсь. Иногда после жестких тренировок просто лежу сутки перед телевизором. В единственный свой выходной, представляете? Вместо того, чтобы бегать, ходить, гулять, смотреть, открывать для себя что-то новое. А потом кляну себя: целый день потерял без всякой пользы…

Лесун

— Спрашиваете, откуда моя фамилия? Из языческих времен. Бог леса, бог домашнего вина. По-русски — Леший. А по-белорусски — Лясун, через «я» пишется.

Мать у меня русская, отец — белорус. Когда-то он водил меня в покинутую деревню, откуда родом. Вокруг лес. Там все были — Лесуны.

Лошади

— Мне почему-то сразу хочется вернуться к букве «И». Инструменты, инвентарь. Вот так я к лошадям отношусь, по-другому пока не могу. Я их люблю, великолепные животные. Смотреть, как они на экране резвятся где-то в прериях, — пожалуйста. Но вся любовь заканчивается, когда ты сам подходишь к лошади.

Лондон

— Красивый город. У них там на удивление основательно и удобно. Волшебные воспоминания. Но Лондон и Олимпийские игры в Лондоне — это для меня два абсолютно разных места. Потому что Игры-2012 — это крах всех надежд, психологически жесткий надлом и ощущение, что пора уходить из спорта. Ехал за золотом, остался четвертым. Хуже не бывает.

«М». Мечты.

— Для меня мечта — это что-то такое, что должно быть всегда и оставаться недоступным. Вот, к примеру, играть в маленьких клубах с рок-группой — это, скорее, цель. Тогда как мечта — полететь в космос. Очень хочу. Хотя, может, лет в 65 все-таки сбудется. Хорошо бы.

Макларен

— Скользкий тип. Да, юрист. Да, видимо, разбирается во многих вопросах. Но для меня он — человек, который продался за хорошие деньги. Пешка в чьих-то руках.

Москва

— Огромный мегаполис, где все куда-то спешат, нередко забывая о самом главном. О том, что все они — люди. Но при этом в Москве такие красоты и такие масштабы, которых я в других городах не видел и вряд ли увижу. Стоит сказать — «Москва», и у меня сразу перед глазами Кремль. Мощный, невероятно красивый. Все пронизано захватывающей, подчас — кровавой историей.

В общем, Москва — это город контрастов, город чего-то такого безумного. Она мне очень нравится.

«Н». Награды.

— Что имеется в виду?

— Предположим, медали.

— Медали для меня — если честно, не награды. Я занимаюсь спортом для того, чтобы стоять на пьедестале. Чтобы исполнили гимн моей страны. Для меня это куда важнее, чем железки, которые вешают на шею. Герои военных лет тоже шли в бой не за куском железа, приоритеты у них были другие.

— А то, что вас назвали лучшим спортсменом России, — награда?

— Да, безусловно. Это признание моих достижений.

— Для вас титул лучшего стал неожиданностью?

— Еще раз — да. Потому что в России есть куда более популярные виды спорта, чем современное пятиборье. Сам я думал, что лучшим назовут двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власов. Но выбрали меня. Спасибо. Для меня это большая честь. Признание моей работы.

«О». Отец.

— В детстве я в нем души не чаял. А потом, когда подрос, выяснилось, что у нас совершенно разные интересы. Я отца, конечно, по-прежнему люблю, но в какой-то момент возникло ощущение, что я словно перешел с той орбиты, по которой он вращается, на какую-то другую. Теперь мы уже мало сталкиваемся.

— Кто отец по профессии?

— Рабочий. Кабельщик-спайщик высшего разряда на АТС. А мать — педагог всю жизнь. Причем разных предметов. Музыка, история…

— Так вот от кого любовь к Вивальди…

— Мама это отрицает. То, что привила мне любовь к истории, — тоже.

«П». Пентатлон.

— Это вы о том пятиборье, которое входило в программу античных Игр?

— Именно. Пентатлон, объясню будущим читателям, состоял из бега на одну стадию, метания диска и копья, прыжка в длину и борьбы. Вам с друзьями не хотелось попробовать что-то подобное?

— Хотелось. Тем более что когда-то, в училище, у меня среди хороших знакомых были борцы, я к ним ходил на ковры. Мне единоборства вообще очень нравятся. Но я по структуре чуть-чуть другой. Там упор на силу духа и мышц. А у нас — на силу разума.

— А как обстояло дело с метаниями?

— Вообще не мое. Ну совсем.

«Р». Рио.

— Вас, насколько я понимаю, интересует олимпийский Рио?

— Да.

— Спартанские условия. Но при этом — великолепный дух дружбы. Место, где собрались люди со всей планеты — с живым умом, с живыми глазами, с великолепными телами. И — эйфория, которая в Рио чувствовалась везде. Я это впервые испытал в Лондоне, вот этот дух олимпизма. Он мне очень нравится.

— Получается, вам в Рио не очень повезло. Кайфовать и ощущать эйфорию совсем не было времени. Вы выиграли — а на следующий день Игры закончились.

— Два дня еще в Рио был. И до старта два дня. Этого, поверьте, хватает. Если бы всех этих ощущений было много, то, может, была бы передозировка. А так мне хочется в 2020-м поехать в Токио, испытать те же ощущения вновь.

«С». Слава.