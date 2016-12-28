Лучший леший России
Обозреватель «Спортфакта» Владимир Гескин встретился с олимпийским чемпионом Рио — пятиборцем Александром Лесуном, которого назвали лучшим спортсменом страны в уходящем году.
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От автора.
Я давно хотел встретиться с Лесуном, но…
Сразу после Рио он был нарасхват и дал, наверное, тысячу интервью. А в очереди стоять не хотелось — я в них настоялся еще в советские времена.
Прошло месяца полтора, и интерес к Лесуну сошел на нет. Что поделать: современное пятиборье — из тех видов спорта, о которых у нас вспоминают раз в четыре года. И то лишь в случае победы.
Теперь для беседы нужен был информационный повод — и, наконец, он появился: на церемонии, состоявшейся в министерстве спорта, 28-летний Александр Лесун получил приз как лучший спортсмен России.
Мы встретились после заключительной тренировки Александра в уходящем году: на следующий день он отправился в Минск, а оттуда — в Беловежскую пущу с дочкой Аришей.
Сразу скажу: в нашем разговоре мы почти не касались всего того, о чем шла речь в прежних интервью Лесуна. Здесь вы не найдете истории о том, как в родной Белоруссии ему запретили заниматься современным пятиборьем и он был вынужден уехать в Россию, а также подробностей его былых выступлений и деталей олимпийского триумфа. Зачем повторять то, что уже было сказано — и не раз?
Договорились так: пройдемся по алфавиту. Я буду называть
И вот что у нас с Лесуном получилось.
«А». Арина.
— Так мы с Катей назвали нашу дочь. Имя искали долго. Арина Александровна… Мне кажется, звучит. Звонкое имя. Громкое «р». И очень нравится, что оно традиционное, славянское. Жена как только дочку не называет — и Ариша, и просто Риша. А если она провинилась, то — полностью, Арина. Даже немного грубо получается.
«Б». Белоруссия.
— Родная земля, родственники. Страна, где я родился. Одна из самых чистых, самых ухоженных. Там очень хорошо отдыхать. Но не работать.
Белорусы — народ добрый, рассудительный и трудолюбивый. Ленивый белорус — большая редкость. Да много есть замечательных качеств, но есть у белорусов и другие, которые мне не очень нравятся.
— Какие именно?
— Первое: главное, чтобы не было войны, мы будем сидеть и ждать, терпеть, ждать, терпеть. Второе:
Борисов
— Я там родился. Маленький городок, один из многих. Ничем не выделяется. Люди работают на заводах, самый знаменитый из них — БАТЭ, завод автотракторного электрооборудования. А знаменит он, понятно, благодаря своей футбольной команде, матчи которой мы бегали смотреть с детства. Главное развлечение, любовь.
— Вы жили…
— На улице Гагарина, в обычном девятиэтажном доме возле военного завода. А вот когда женился, мы переехали за город, точнее — на самую окраину. Великолепное место, в санаторной зоне, рядом лес, река. Я и сейчас туда приезжаю с удовольствием.
Там дом, перестроенный тестем и тещей.
«В». Враги.
— Враги у меня есть, но фамилии называть не буду. С детства умудряюсь наживать врагов, которые намного сильнее меня. Но так даже интереснее. Заводит.
— Враги — среди спортсменов?
— Нет. Среди спортсменов есть люди, которые мне не очень нравятся. Но я
Вера
— Вот с верой сложно. То, что предлагает мне религия, на данный момент меня, если честно, не устраивает. Не понимаю, как мы можем быть рабами Божьими, если Бог создал нас по своему образу и подобию. Почему вообще мы должны быть рабами? Не понимаю и другого. Вот враг пришел ко мне домой и бьет меня по щеке, а я должен подставить другую.
В общем, вопрос веры для меня не решенный. Ближе всего, наверное, язычество. То, во что верили древние славяне.
Я пытаюсь разобраться, копаюсь в себе, Библию периодически перечитываю. Но окончательных ответов пока не нашел.
«Г». Гитара.
— Гитару я держу в руках с 13-ти лет. Самоучка. И до сих пор, сам это понимаю, играю очень плохо. Но люблю.
— И что играете?
— Мне не нравится издавать
— А как же барды?
— Вообще нет. Хотя вот Высоцкий — был бардом? А мне кажется, что он во многом рокер. Протест у него был. Он жилы рвал!
— То есть, на Грушинский фестиваль вы не поехали бы.
— Ни в коем случае.
— А на
— Только если будет маленький клуб, я не люблю толпу. Особенно обезумевшую толпу. Меня это пугает. Я от толпы всегда пытаюсь… отойти.
Гончаренко
— Какой Гончаренко?
— Бывший игрок и тренер БАТЭ. Который теперь в ЦСКА.
—
— На самом деле, случайно получилось очень хорошее выражение. «Снимаю голову».
— А, да. Снимаю шляпу, извините.
— Когда
— Но
«Д». Деньги.
— Всегда хотелось их иметь. Но это не первостепенная задача. Когда я выполняю свою работу, точно не думаю о деньгах.
Я считаю, что деньги а) развращают; б) их должны быть столько, сколько хватает. Не важно, много их или мало. Есть люди, которым хватает и 15 тысяч рублей в месяц. А есть и другие, которым не хватит двух миллиардов.
— А вам самому, Александр?
— В принципе, сейчас мне, моей семье хватает. Но нужно ведь, чтобы и в будущем хватало. Чтобы отсутствие денег не мешало развиваться.
— Развиваться — куда?
— Ну сколько еще я буду выступать? Четыре года, восемь… Надеюсь, что и после этого останусь при спорте. Это то дело, где я знаю все подводные камни и уже имею
— «Наша страна» — это..?
— Россия, конечно.
Друзья
— Друзей у меня не так уж и много. Зато, надеюсь, все настоящие и все большие умницы в том или ином деле. Очень ими горжусь и очень их ценю. Иногда не понимаю: как они меня терпят?
— Почему?
— Потому что у меня
— Способны обидеть?
— Случайно? Да.
«Е». Еда.
— Люблю поесть. Вкусно, много. Очень люблю картошку, прямо тащусь от нее. Без картошки и дня прожить не могу. В России она не так вкусна, как в Белоруссии. Еще обожаю свинину, с той же картошечкой. И жалею, что ныне не могу есть столько жирного, сколько, допустим, в 20 лет. Калории уже не сгорают.
— Неужели у человека, который профессионально занимается пятиборьем, еще
— Именно.
«Ж». Жена.
— Мы с Катей женаты уже семь лет. А знакомы с детства. С шести или семи лет — ходили в один бассейн. Потом поступили в одно училище олимпийского резерва. И вот там все закрутилось. Мне тогда было лет 17.
— То есть Катя — бывшая пятиборка?
— Да.
Жертвы
— В смысле — многим ли приходится жертвовать? Да, многим. Допустим, детством дочери. Я все это детство пропустил. Папа — почти сказочный персонаж. Приезжает, дарит подарки — и опять уезжает. Мне это очень тяжело дается.
«З». Зависть.
— Я человек, как мне кажется, независтливый. Если
Хотя — вспомнил — некоторым я
«И». Искусство.
— С архитектурой у меня отношения сложные, хотя барокко от рококо отличить могу. С изобразительным искусством — тоже. Нравятся Шишкин, Айвазовский, Васнецов. Но вот «Черный квадрат» Малевича… Ну — не понимаю. Видимо —
— Ничего себе ограниченность! Вон сколько вы, оказывается, знаете!
— Но все это — на примитивном уровне. В музыке разбираюсь лучше.
— Какая музыка имеется в виду?
— Естественно, классическая. Вивальди, Бах, Моцарт, Бетховен.
— И в перерывах между стартами слушаете?
— Да, но в современной обработке. Ванессу Мэй или, примеру, Дэвида Гарретта. Его с самим Паганини сравнивают.
«К». Квартира.
— Своя квартира в Москве у меня с весны прошлого года.
— И что она для вас значит?
— Дает ощущение защищенности. Что бы ни произошло, она уже есть. Московская квартира
«Л». Лень.
— Борюсь с ней периодически. Периодически не борюсь. Иногда после жестких тренировок просто лежу сутки перед телевизором. В единственный свой выходной, представляете? Вместо того, чтобы бегать, ходить, гулять, смотреть, открывать для себя
Лесун
— Спрашиваете, откуда моя фамилия? Из языческих времен. Бог леса, бог домашнего вина.
Мать у меня русская, отец — белорус.
Лошади
— Мне
Лондон
— Красивый город. У них там на удивление основательно и удобно. Волшебные воспоминания. Но Лондон и Олимпийские игры в Лондоне — это для меня два абсолютно разных места. Потому что Игры-2012 — это крах всех надежд, психологически жесткий надлом и ощущение, что пора уходить из спорта. Ехал за золотом, остался четвертым. Хуже не бывает.
«М». Мечты.
— Для меня мечта — это
Макларен
— Скользкий тип. Да, юрист. Да, видимо, разбирается во многих вопросах. Но для меня он — человек, который продался за хорошие деньги. Пешка в
Москва
— Огромный мегаполис, где все
В общем, Москва — это город контрастов, город
«Н». Награды.
— Что имеется в виду?
— Предположим, медали.
— Медали для меня — если честно, не награды. Я занимаюсь спортом для того, чтобы стоять на пьедестале. Чтобы исполнили гимн моей страны. Для меня это куда важнее, чем железки, которые вешают на шею. Герои военных лет тоже шли в бой не за куском железа, приоритеты у них были другие.
— А то, что вас назвали лучшим спортсменом России, — награда?
— Да, безусловно. Это признание моих достижений.
— Для вас титул лучшего стал неожиданностью?
— Еще раз — да. Потому что в России есть куда более популярные виды спорта, чем современное пятиборье. Сам я думал, что лучшим назовут двукратного олимпийского чемпиона по
«О». Отец.
— В детстве я в нем души не чаял. А потом, когда подрос, выяснилось, что у нас совершенно разные интересы. Я отца, конечно,
— Кто отец по профессии?
— Рабочий.
— Так вот от кого любовь к Вивальди…
— Мама это отрицает. То, что привила мне любовь к истории, — тоже.
«П». Пентатлон.
— Это вы о том пятиборье, которое входило в программу античных Игр?
— Именно. Пентатлон, объясню будущим читателям, состоял из бега на одну стадию, метания диска и копья, прыжка в длину и борьбы. Вам с друзьями не хотелось попробовать
— Хотелось. Тем более что
— А как обстояло дело с метаниями?
— Вообще не мое. Ну совсем.
«Р». Рио.
— Вас, насколько я понимаю, интересует олимпийский Рио?
— Да.
— Спартанские условия. Но при этом — великолепный дух дружбы. Место, где собрались люди со всей планеты — с живым умом, с живыми глазами, с великолепными телами. И — эйфория, которая в Рио чувствовалась везде. Я это впервые испытал в Лондоне, вот этот дух олимпизма. Он мне очень нравится.
— Получается, вам в Рио не очень повезло. Кайфовать и ощущать эйфорию совсем не было времени. Вы выиграли — а на следующий день Игры закончились.
— Два дня еще в Рио был. И до старта два дня. Этого, поверьте, хватает. Если бы всех этих ощущений было много, то, может, была бы передозировка. А так мне хочется в 2020-м поехать в Токио, испытать те же ощущения вновь.
«С». Слава.
— Слава — вещь опасная. Филиппу Киркорову и Диме Билану, которых все знают, жить, думаю, тяжело. Но как профессионал я хотел бы, чтобы меня на улице узнавали. И не только спортсмены.
— Тогда вы не тот вид спорта выбрали.
— Ну, это грусть, конечно. Но сейчас многое меняется. Стараниями президента нашей федерации Вячеслава Аминова за четыре последних года число спортивных школ по современному пятиборью увеличилось почти в три раза. После Рио очень большой приток молодых людей именно в наш спорт.
— То есть, благодаря и вам.
— Ну да, и мне. В
Соперники
— Без них никуда. Я всех своих соперников уважаю — за то, что выбрали современное пятиборье. За то, что мы с ними делаем одну работу. Я готов поклониться им всем — в пояс. В мире, наверное, всего
— Пятиборное братство?
— Точно. Я о каждом из ребят могу долго рассказывать. И о наших, и об иностранцах. Вот есть такой француз Валентен Бело. Его считали крайне неприятным типом. А потом он выиграл чемпионат мира — и словно переродился. Стал другим человеком. Скажите, в других видах спорта так бывает?
Необходимое послесловие
Тут автор вынужден поставить точку, хотя наша с Лесуном игра в алфавит на этом не закончилась. Были еще и «Т» — Травмы (которые для Александра, как выяснилось, не более чем способ преодоления себя), и «У» — Удача («шестой вид пятиборья»), и «Ф» — Фехтование (Лесун, оказывается, намерен принять участие в шпажном чемпионате России), и «Ц» — Целеустремленность, и «Х» — Хапланов (своего личного тренера, Алексея Хапланова, Александр считает гениальным специалистом). В итоге, как и полагается, дошли до «Я», но тут Лесун отвечать отказался: пусть, мол, о его качествах рассказывают другие.
Все это отложим на потом. Дай Бог, герой олимпийского 2016-го даст для этого немало поводов.
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