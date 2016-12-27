Александр Лесун: В баню на Новый год не хожу
Олимпийский чемпион Рио-2016 в пятиборье Александр Лесун — один из героев прошедшего года дал предновогоднее интервью «Советскому спорту».
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— Александр, где будете встречать Новый год?
— Пока не решил: либо дома в Минске, либо дома в Москве.
— Где обычно встречаете?
— Обычно встречаю с семьей в Минске — с женой и дочкой Ариной. Но обязательно заезжаем к моим родителям в Борисов — или накануне Нового года, или после.
— В Борисове есть футбольный клуб БАТЭ…
— Я его большой поклонник. Неоднократно смотрел в живую матчи Лиги чемпионов с «Валенсией», «Баварией» и «Ювентусом». Но последний раз это было в 2013 году.
— Какие впечатления?
— Мне очень нравится, как ребята играют на таком уровне. Может, не хватает техники, физики, но самоотдача запредельная.
— Вы про БАТЭ, а
— На тот матч «Бавария» приехала вторым составом, БАТЭ тогда победил.
— Вернемся к новогодним традициям. Есть еще традиция: под звуки курантов написать желание, сжечь бумажку, бросить в бокал с шампанским и выпить?
— Такого у нас вообще нет. Старая добрая и самая главная наша традиция — послушать поздравление президента.
— Так вы же в Минске встречали. Какого из президентов предпочитаете слушать?
— Раньше обоих и слушали. Разница во времени между Минском и Москвой составляла один час. Вначале было поздравление Путина, через час — Лукашенко. Но сейчас разницы во времени нет.
— Какой делаете выбор?
— Выбираю Владимира Владимировича.
— Думаю, что угадаю ваше желание, которое вы загадали год назад.
— Не угадаете. Нет, со спортом оно не связано. Это очень личное. Как и в этом году, поэтому не скажу. Я не загадываю желания, которые сам могу осуществить. Загадываю только те — которые вне моей компетенции.
— У вас есть фирменное блюдо к новогоднему столу?
— Да я много чего могу приготовить. Но мое самое фирменное блюдо — щи.
НОВОГОДНИЙ БЛИЦ
— Елка — только живая?
— Может быть и искусственная, но лучше, чтоб была живая.
— Заливная рыба должна быть на новогоднем столе?
— Заливная рыба — не главное. Главное — чтобы был холодец.
— Без оливье можно обойтись?
— Ни в коем случае. Как же без оливье! И вареная картошка — обязательна. А вот к селедке под шубой отношусь спокойно.
— Деда Мороза приглашаете, или сами наряжаетесь?
— Сам не наряжаюсь. Приглашаем. Дочке Арине 4,5 годика, порадуем ее. Боится ли она бородатого дедушку? Нет, не боится.
— Если Новый год уже наступил. Можете пригласить на свой стол посторонних людей?
— Никогда! Мой дом — моя крепость. За столом должны быть только родные люди.
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