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15:17 (мск), источник: Р-Спорт

Назван состав сборных России по прыжкам на лыжах с трамплина на сезон-2018/19

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России на своем официальном сайте опубликовала составы мужской и женской сборных страны на сезон-2018/19.

В состав мужской команды летающих лыжников вошли Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Дмитрий Васильев, Ильмир Хазетдинов, Михаил Максимочкин и Роман Трофимов. В составе женской команды — Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Александра Баранцева, Ксения Каблукова и Лидия Яковлева.

Составы команд по лыжному двоеборью следующие:

мужчины: Константин Абрамов, Вячеслав Барков, Тимофей Борисов, Дмитрий Гельвиг, Виталий Иванов, Иван Коноплев, Самир Мастиев, Александр Миланин, Александр Овсянников, Иван Пронин, Александр Пашаев, Эрнест Яхин;.

женщины: Светлана Гладикова, Анастасия Гончарова, Стефания Надымова, Екатерина Тихонова.

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