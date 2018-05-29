Назван состав сборных России по прыжкам на лыжах с трамплина на сезон-2018/19

В состав мужской команды летающих лыжников вошли Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Дмитрий Васильев, Ильмир Хазетдинов, Михаил Максимочкин и Роман Трофимов. В составе женской команды — Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Александра Баранцева, Ксения Каблукова и Лидия Яковлева.
Составы команд по лыжному двоеборью следующие:
мужчины: Константин Абрамов, Вячеслав Барков, Тимофей Борисов, Дмитрий Гельвиг, Виталий Иванов, Иван Коноплев, Самир Мастиев, Александр Миланин, Александр Овсянников, Иван Пронин, Александр Пашаев, Эрнест Яхин;.
женщины: Светлана Гладикова, Анастасия Гончарова, Стефания Надымова, Екатерина Тихонова.