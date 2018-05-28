Каминский стал главным тренером сборной Казахстана по лыжным гонкам

«Сейчас мы с командой присматриваемся друг к другу, устанавливаем контакт. Моя задача, как главного тренера и просто нового человека в команде — найти подход к каждому, провести анализ уровня подготовки ребят, их сильных и слабых сторон, применить весь свой опыт, чтобы повысить продуктивность тренировок спортсменов. Хочу отметить, что с тренерским штабом команды мы познакомились ещё в прошлом году на семинаре повышения квалификации, который меня пригласили провести в Астане. До открытия сезона мы со старшими тренерами мужской и женской групп Владимиром Борцовым и Игорем Зубрилиным провели совместную аналитическую работу, подготовили драфт общего плана развития команды. Теперь будем дорабатывать и воплощать», — приводит слова Каминского пресс-служба Национальной федерации лыжных гонок Казахстана.