Галышева рассказала, на что потратит призовые деньги

— Для меня это впервые — я зажгла огонь, тем более у себя на Родине, в городе Усть-Каменогорске! Это очень эмоционально. Я бы даже сравнила это с награждением, которое было на Олимпийских Играх — такое же ощущение. Очень яркий момент, даже не могу выразить это.

— Ожидали получить такие подарки?

— Именно таких — не ожидала. Мне говорили по секрету, что вручат ключи от машины, но только на неё я и рассчитывала. Но здесь и денежная премия, и квартира, которая идёт уже в собственность, а не ведомственная. Я очень рада, счастлива и благодарна Даниалу Кенжетаевичу за такую поддержку развития спорта не только в нашем виде, но и в целом в ВКО.

— Есть ли уже какие-то планы, на что потратить призовые деньги?

— Я ещё их пока не получила, чтобы потратить (смеётся), но это, конечно, уйдёт на дом, на семью, никуда не израсходуются просто так.

— После Олимпиады вы говорили о том, что подарите маме автомобиль. Что будете делать с новеньким «Пежо»?