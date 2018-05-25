Галышева рассказала, на что потратит призовые деньги
Бронзовая медалистка Олимпийских Игр в Пхенчхане могулистка Юлия Галышева прокомментировала события церемонии открытия XXI Игр Народного спорта.
Бронзовая медалистка Олимпийских Игр в Пхенчхане могулистка Юлия Галышева прокомментировала события церемонии открытия XXI Игр Народного спорта.
— Для меня это впервые — я зажгла огонь, тем более у себя на Родине, в городе
— Ожидали получить такие подарки?
— Именно таких — не ожидала. Мне говорили по секрету, что вручат ключи от машины, но только на неё я и рассчитывала. Но здесь и денежная премия, и квартира, которая идёт уже в собственность, а не ведомственная. Я очень рада, счастлива и благодарна Даниалу Кенжетаевичу за такую поддержку развития спорта не только в нашем виде, но и в целом в ВКО.
— Есть ли уже
— Я ещё их пока не получила, чтобы потратить (смеётся), но это, конечно, уйдёт на дом, на семью, никуда не израсходуются просто так.
— После Олимпиады вы говорили о том, что подарите маме автомобиль. Что будете делать с новеньким «Пежо»?
— У мамы есть старая машина, новую купить ещё не успела. Теперь, получается, этот «Пежо» станет маминым. Я ездить на ней не смогу — у меня лыжи туда не влезут уже (смеётся). То есть эта машина перейдёт уже к маме.