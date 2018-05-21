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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане впервые пройдет финальный этап Кубка мира по фристайлу

Финальный этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул сезона 2018/19 впервые пройдет в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам конгресса Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), который прошел в Коста Наварино (Греция), были утверждены календари Кубков мира по зимним видам спорта на сезон 2018/19. Согласно этому документу, этапы Кубка мира в Алматы станут завершающими соревнованиями в дисциплине могул среди мужчин и женщин.

Спортсмены со всего мира будут соревноваться на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» в олимпийской дисциплине индивидуальный могул 2 марта 2019 года, а соревнования по параллельному могулу пройдут на следующий день — 3 марта. По окончанию соревнований победителям зачета в могуле по итогам сезона будут вручены малые хрустальные глобусы.

«Я думаю, что проведение такого соревнования это очень хороший толчок к продвижению нашего вида спорта. Я уверена, что будет проделана большая работа, для того, чтобы провести этот этап у нас в стране на родной земле.

После проведения Универсиады, я уверена, что у нас получится организовать незабываемое мероприятие.

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Еще меня радует то, что многие иностранцы увидят Казахстан не с экрана гаджетов, а в реальности. Я думаю, что многие захотят сюда приехать не только на соревнования, а просто посетить нашу страну. После Универсиады многие люди были заинтересованы в нашем городе.

На этап приедут самые сильнейшие спортсмены в дисциплине могул, и кстати, тут пройдет не просто этап Кубка мира, а финал Кубка мира, где сильнейшие спортсмены разыграют хрустальный глобус, который достанется только победителю всего сезона! Будем надеяться на хорошую погоду, — прокомментировала данную новость бронзовая призерка Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Юлия Галышева.

Напомним, что казахстанские могулисты Дмитрий Рейхерд и Юлия Галышева показали высокий результат в сезоне Кубка мира-2017/2018. Так Дмитрий Рейхерд в могуле занял вторую строчку общего рейтинга и получил малую «хрустальную» серебряную медаль, а Галышева в этой же дисциплине заняла шестое место. В общем зачете Кубка мира по фристайлу, казахстанские спортсмены заняли четвертое и 18 позиции, соответственно.

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