В Казахстане впервые пройдет финальный этап Кубка мира по фристайлу

По итогам конгресса Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), который прошел в Коста Наварино (Греция), были утверждены календари Кубков мира по зимним видам спорта на сезон 2018/19. Согласно этому документу, этапы Кубка мира в Алматы станут завершающими соревнованиями в дисциплине могул среди мужчин и женщин.

Спортсмены со всего мира будут соревноваться на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» в олимпийской дисциплине индивидуальный могул 2 марта 2019 года, а соревнования по параллельному могулу пройдут на следующий день — 3 марта. По окончанию соревнований победителям зачета в могуле по итогам сезона будут вручены малые хрустальные глобусы.

«Я думаю, что проведение такого соревнования это очень хороший толчок к продвижению нашего вида спорта. Я уверена, что будет проделана большая работа, для того, чтобы провести этот этап у нас в стране на родной земле.

После проведения Универсиады, я уверена, что у нас получится организовать незабываемое мероприятие.

Еще меня радует то, что многие иностранцы увидят Казахстан не с экрана гаджетов, а в реальности. Я думаю, что многие захотят сюда приехать не только на соревнования, а просто посетить нашу страну. После Универсиады многие люди были заинтересованы в нашем городе.

На этап приедут самые сильнейшие спортсмены в дисциплине могул, и кстати, тут пройдет не просто этап Кубка мира, а финал Кубка мира, где сильнейшие спортсмены разыграют хрустальный глобус, который достанется только победителю всего сезона! Будем надеяться на хорошую погоду, — прокомментировала данную новость бронзовая призерка Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Юлия Галышева.