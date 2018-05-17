Лыжная эстафета на ЧМ и ОИ будет сокращена с 10 до 7,5 км

За сокращение дистанции проголосовали девять членов комитета по проведению соревнований, против были шесть. Против сокращения выступили Швеция, Норвегия, Финляндия, Россия, Германия и Швейцария.

«Я был обеспокоен по поводу многих решений, но об этом не думал. Нас застали врасплох. Мы все были удивлены», — сказал представитель Швеции Никлас Юнссон.

Новшество вступит в силу с 2021 года.