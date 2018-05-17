Там Макдэвида ждет очаровательная Лорен.
Лыжная эстафета на ЧМ и ОИ будет сокращена с 10 до 7,5 км
На конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в
На конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в
За сокращение дистанции проголосовали девять членов комитета по проведению соревнований, против были шесть. Против сокращения выступили Швеция, Норвегия, Финляндия, Россия, Германия и Швейцария.
«Я был обеспокоен по поводу многих решений, но об этом не думал. Нас застали врасплох. Мы все были удивлены», — сказал представитель Швеции Никлас Юнссон.
Новшество вступит в силу с 2021 года.
Мужская эстафета на протяжении многих лет является самой популярной лыжной гонкой на телевидении.