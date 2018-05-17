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17 мая, источник: Чемпионат.com

Лыжная эстафета на ЧМ и ОИ будет сокращена с 10 до 7,5 км

На конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Коста-Наварино (Греция) было принято решение о сокращении длины этапа мужской эстафеты с 10 до 7,5 км, сообщает Expressen.

За сокращение дистанции проголосовали девять членов комитета по проведению соревнований, против были шесть. Против сокращения выступили Швеция, Норвегия, Финляндия, Россия, Германия и Швейцария.

«Я был обеспокоен по поводу многих решений, но об этом не думал. Нас застали врасплох. Мы все были удивлены», — сказал представитель Швеции Никлас Юнссон.

Новшество вступит в силу с 2021 года.

Мужская эстафета на протяжении многих лет является самой популярной лыжной гонкой на телевидении.

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