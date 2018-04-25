Олимпийский чемпион лыжник Легков сдал 156 допинг-проб в период с 2010 по 2015 годы
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Игр в Сочи в лыжных гонках Александр Легков сдал 156
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Игр в Сочи в лыжных гонках Александр Легков сдал 156
Международный олимпийский комитет (МОК) на основании расследований комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые перепроверяли
«В период с 2010 по 2015 год у меня было взято 156
1 февраля CAS удовлетворил апелляции 27 спортсменов, в числе которых был Легков, суд постановил, что их результаты, показанные на Играх-2014, должны быть восстановлены в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил. Панель CAS, которая проводила слушание дела, отметила, что анализ мочи Легкова не содержит аномально высокие уровни натрия, поэтому это не является доказательной базой утверждениям МОК о том, что спортсмен использовал запрещенное вещество. Во время Олимпийских Игр в Сочи Легков прошел три
При этом спортсмен не исключил вероятность обращения в суд после оправдательного приговора CAS. «Конечно, мысли такие не то что были, а мысли такие идут вообще извне — от друзей, от знакомых, от каналов, от корреспондентов, от адвокатов, я не знаю, но я об этом сейчас не думаю. Для меня важно просто жить, заниматься своим любимым делом, проводить время с семьей, и если примут такое решение и пойдут дальше, то, наверное, нужно будет это делать», — сказал он.
6 апреля Легков объявил о завершении международной карьеры. Легков, которому в мае исполнится 35 лет, одержал победу на Играх в Сочи на дистанции 50 км свободным стилем и стал вторым в составе эстафеты. В его послужном списке также серебро (2007 год) и бронза (2013 год) чемпионатов мира. В сезоне-2012/13 он стал победителем престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».