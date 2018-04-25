Олимпийский чемпион лыжник Легков сдал 156 допинг-проб в период с 2010 по 2015 годы

Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет (МОК) на основании расследований комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые перепроверяли допинг-пробы участников Олимпиады-2014, а также изучали обвинения главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о наличии в РФ системы применения допинга и вовлечении в нее сотрудников Минспорта РФ, принял решение о пожизненной дисквалификации 43 российских спортсменов, среди которых был Легков. Позднее Легков и еще 41 спортсмен из числа дисквалифицированных подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«В период с 2010 по 2015 год у меня было взято 156 допинг-проб, из них 130 с чем-то, сейчас я могу путаться, плюс-минус две-три, это все было взято в Европе, — сказал Легков. — Естественно, если бы были проблемы с этим, об этом узнали. У меня шаг за шагом каждый год постепенно результат рос, я выиграл практически все турниры. И потом, апогеем этого всего была просто Олимпиада тогда, когда я был в суперформе».

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1 февраля CAS удовлетворил апелляции 27 спортсменов, в числе которых был Легков, суд постановил, что их результаты, показанные на Играх-2014, должны быть восстановлены в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил. Панель CAS, которая проводила слушание дела, отметила, что анализ мочи Легкова не содержит аномально высокие уровни натрия, поэтому это не является доказательной базой утверждениям МОК о том, что спортсмен использовал запрещенное вещество. Во время Олимпийских Игр в Сочи Легков прошел три допинг-контроля (13, 21 и 23 февраля), все образцы не выявили наличия какого-либо запрещенного вещества. МОК утверждал, что спортсмен преднамеренно заранее сдал отрицательные пробы с мочой, чтобы впоследствии их подменили.

При этом спортсмен не исключил вероятность обращения в суд после оправдательного приговора CAS. «Конечно, мысли такие не то что были, а мысли такие идут вообще извне — от друзей, от знакомых, от каналов, от корреспондентов, от адвокатов, я не знаю, но я об этом сейчас не думаю. Для меня важно просто жить, заниматься своим любимым делом, проводить время с семьей, и если примут такое решение и пойдут дальше, то, наверное, нужно будет это делать», — сказал он.