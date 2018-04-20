ФГССР сменила название на Российскую федерацию горнолыжного спорта

«Необходимость этого связана с тем, что еще в 2014 году после Олимпиады в Сочи сноубордическое крыло ФГССР вышло из состава федерации и образовала собственную — Федерацию сноуборда России (ФСР). Тем не менее по ряду технических и организационных причин ФГССР сохраняла прежнее название до сегодняшнего дня», — говорится в заявлении пресс-службы.