Двукратный олимпийский чемпион и один из лучших защитников в истории Вячеслав Фетисов 20 апреля отмечает 60-летие.
ФГССР сменила название на Российскую федерацию горнолыжного спорта
ТАСС, 20 апреля. Делегаты
ТАСС, 20 апреля. Делегаты
Заседание прошло в пятницу в Калуге.
«Необходимость этого связана с тем, что еще в 2014 году после Олимпиады в Сочи сноубордическое крыло ФГССР вышло из состава федерации и образовала собственную — Федерацию сноуборда России (ФСР). Тем не менее по ряду технических и организационных причин ФГССР сохраняла прежнее название до сегодняшнего дня», — говорится в заявлении
Принятые изменения вступают в силу с 20 апреля.