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14:29 (мск), источник: ТАСС

ФГССР сменила название на Российскую федерацию горнолыжного спорта

ТАСС, 20 апреля. Делегаты отчетно-выборной конференции Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) проголосовали за изменение названия организации на Российскую федерацию горнолыжного спорта (РФГС). Об этом сообщает пресс-служба ФГССР.

Заседание прошло в пятницу в Калуге.

«Необходимость этого связана с тем, что еще в 2014 году после Олимпиады в Сочи сноубордическое крыло ФГССР вышло из состава федерации и образовала собственную — Федерацию сноуборда России (ФСР). Тем не менее по ряду технических и организационных причин ФГССР сохраняла прежнее название до сегодняшнего дня», — говорится в заявлении пресс-службы.

Принятые изменения вступают в силу с 20 апреля.

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