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Лыжник из Финляндии прошел 472 км за сутки
Финн Ханс Мяенпяя установил новый мировой рекорд — он прошел на лыжах 472 км за 24 часа. Предыдущий рекорд — 433 км.
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Финн Ханс Мяенпяя установил новый мировой рекорд — он прошел на лыжах 472 км за 24 часа. Предыдущий рекорд — 433 км.
Анни Ангерия при этом установила новый рекорд для лыжниц — 375 км.
Предыдущий рекордсмен Теему Виртанен вызвал на эту гонку Мяенпяя и норвежца Даниэля Странда. Сам Виртанен вынужден был сойти с дистанции после 7 часов (он прошел 140 км).
После 20 часов гонки на лыжне остался только один спортсмен — Ханс Мяенпяя. При поддержке болельщиков он прошел еще 4 часа и установил рекорд.