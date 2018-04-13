Лыжник из Финляндии прошел 472 км за сутки

Предыдущий рекордсмен Теему Виртанен вызвал на эту гонку Мяенпяя и норвежца Даниэля Странда. Сам Виртанен вынужден был сойти с дистанции после 7 часов (он прошел 140 км).



После 20 часов гонки на лыжне остался только один спортсмен — Ханс Мяенпяя. При поддержке болельщиков он прошел еще 4 часа и установил рекорд.