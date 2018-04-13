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18:50 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Лыжник из Финляндии прошел 472 км за сутки

Финн Ханс Мяенпяя установил новый мировой рекорд — он прошел на лыжах 472 км за 24 часа. Предыдущий рекорд — 433 км.

Источник: AP 2018

Анни Ангерия при этом установила новый рекорд для лыжниц — 375 км.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущий рекордсмен Теему Виртанен вызвал на эту гонку Мяенпяя и норвежца Даниэля Странда. Сам Виртанен вынужден был сойти с дистанции после 7 часов (он прошел 140 км).

После 20 часов гонки на лыжне остался только один спортсмен — Ханс Мяенпяя. При поддержке болельщиков он прошел еще 4 часа и установил рекорд.

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