Два этапа КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в России значатся в предварительном календаре

Предварительный календарь Кубка мира был принят на встрече подкомитета FIS в Цюрихе. Календарь еще может претерпеть изменения и будет окончательно одобрен на конгрессе FIS в середине мая в Греции.

Сезон Кубка мира стартует соревнованиями среди мужчин в польской Висле 17—18 ноября , у женщин первый этап состоится 30 ноября — 2 декабря в норвежском Лиллехаммере. Мужские соревнования Кубка мира завершатся этапом в словенской Планице 22—24 марта , а последние два этапа Кубка мира у женщин состоятся в России. 16—17 марта пройдут соревнования в Нижнем Тагиле, 23—24 марта — в Чайковском.