Спицов: Кажется, что у Большунова силы вообще безграничны

«Если посмотреть на моего товарища по сборной России и Тюменской области Александра Большунова, выигравшего 8 апреля «Югорский марафон» на 50 км, у него силы, кажется, вообще безграничны. Я же завершил сезон на чемпионате России в Сыктывкаре победой в эстафете. Закончил сезон на приятной ноте. Надеюсь, следующий будет таким же интересным и сложится благополучно.
В конце апреля — начале мая начнутся лёгкие тренировки: велосипед, кросс, поддерживающая силовая работа. В мае отправимся в Крым. Там будем восстанавливать силы, детально работать над ошибками, которые были в прошлом сезоне. Головокружение от успехов нам ещё долго не грозит. Впереди — следующий сезон, и постараемся удержать свои позиции, — приводит слова Спицова агентство «Тюменская арена».