Спицов: Кажется, что у Большунова силы вообще безграничны

«Если посмотреть на моего товарища по сборной России и Тюменской области Александра Большунова, выигравшего 8 апреля «Югорский марафон» на 50 км, у него силы, кажется, вообще безграничны. Я же завершил сезон на чемпионате России в Сыктывкаре победой в эстафете. Закончил сезон на приятной ноте. Надеюсь, следующий будет таким же интересным и сложится благополучно.