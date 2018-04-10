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01:15 (мск), источник: Известия

Прыгуньи с трамплина могут привезти этап Кубка мира в Россию

Нижний Тагил и Чайковский готовы провести последний этап следующего сезона.

Источник: РИА "Новости"

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья (ФПЛТЛДР) намерена презентовать заявку на проведение так называемого «Русского тура» — соревнований среди женщин — в городах Чайковский Пермского края и Нижний Тагил Свердловской области. Эти старты пройдут в рамках заключительных этапов Кубка мира сезона-2018/19. В пятницу, 13 апреля, делегация ФПЛТЛДР во главе с ее президентом Дмитрием Дубровским отправится в Цюрих, где на заседании исполкома Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проведет презентацию проекта.

Планируется, что перед исполкомом выступит министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, а от Пермского края — лично губернатор Максим Решетников, сообщил «Известиям» Дмитрий Дубровский.

— Сейчас нашими основными конкурентами являются норвежцы, которые жестко выступают против нашей идеи и будут бороться за этот этап, — рассказал глава ФПЛТЛДР. — Но мы надеемся на победу нашей заявки, которая позволит провести этап Кубка мира среди женщин в марте 2019 года с переездом из Нижнего Тагила в Чайковский.

Информацию о намерении Пермского края добиться проведения соревнований в Чайковском подтвердили и в региональном министерстве спорта.

— Наш регион сам инициировал эту идею, — заявила «Известиям» пресс-секретарь пермского минспорта Виктория Лившиц. — Еще несколько месяцев назад в Чайковский с инспекцией приезжала комиссия FIS. Представители комитета международной федерации, отвечающие за развитие женских прыжков с трамплина, встречались с губернатором Максимом Решетниковым, который дал гарантии полного содействия, в том числе финансового, со стороны региона в организации мероприятия.

По словам Дмитрия Дубровского, на шансы провести этап не повлияет ситуация с санкциями со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских спортивных организаций.

Стоит отметить, что российские прыгуны с трамплина и двоеборцы пережили этот кризис с минимальными потерями. Когда в январе МОК опубликовал список российских спортсменов, приглашенных на Олимпиаду в Пхёнчхане под нейтральным флагом, из заявки ФПЛТЛДР не был аккредитован на Игры лишь 12-кратный призер этапов Кубка мира Дмитрий Васильев. При этом из-за невыполнения квалификационных нормативов он изначально имел небольшие шансы поехать в Корею. Не коснулся скандал и вопроса проведения российских этапов Кубка мира.

— В декабре мы традиционно провели этап мужского Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле, — пояснил Дмитрий Дубровский. — В прошедшем сезоне на соревнования приехало рекордное количество представителей стран-участников — 19. Поэтому с точки зрения политической ситуации у нас проблем нет — абсолютно никаких санкций к нам не применено. Наоборот, иностранные команды, а тем более FIS, нас поддерживают в плане проведения международных стартов на территории России.

Нижний Тагил сохранил свой этап Кубка мира и на сезон-2018/19, сообщил глава федерации.

— Он внесен в календарь 2018 года, — сказал он. — Причем мы этот календарь верстали заранее — еще год назад. И FIS всё утвердил уже тогда.

Россия впервые приняла этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в декабре 2012 года. Тогда тестовые соревнования среди женщин и мужчин накануне Игр-2014 прошли на олимпийском трамплине в Сочи. В последующих сезонах наша страна также проводила турниры аналогичного статуса. В январе 2014-го в Чайковском состоялся этап Кубка мира среди женщин. А с сезона-2014/15 он традиционно проходит в Нижнем Тагиле в декабре. В 2014 году там соревновались мужчины, в 2015-м — мужчины и женщины, в 2016-м — только женщины, а в 2017 году — только мужчины.

Ранее из-за допинговых скандалов с участием российских спортсменов международные федерации по зимним видам спорта перенесли ряд соревнований с территории РФ. В частности, город Остров в Псковской области лишился юниорского чемпионата мира по биатлону 2017 года, а Сочи — этапа Кубка мира по бобслею.

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