Лыжник Сергей Долидович занял четвертое место на Югорском марафоне и объявил о завершении карьеры

Источник: AFP 2018

В соревнованиях, которые прошли в Ханты-Мансийске белорус финишировал в группе лидеров и всего три секунды уступил победителю Александру Большунову (Россия) — 1 час 56 мин. 29 сек. Второе место занял россиянин Рауль Шакирзянов, бронзовым призером марафона стал его соотечественник Александр Легков.

После завершения выступления Сергей Долидович в соцсетях прокомментировал итоги старта. «Еще одна гонка закончена — приехал четвертым. Точнее, профессиональная карьера окончена. Приятно завершить в такой компании сильных спортсменов. Эмоций пока нет, но накатят потом», — отметил белорусский лыжник.