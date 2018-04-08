Лыжник Сергей Долидович занял четвертое место на Югорском марафоне и объявил о завершении карьеры
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Сергей Долидович занял четвертое место на Югорском марафоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Сергей Долидович занял четвертое место на Югорском марафоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В соревнованиях, которые прошли в
После завершения выступления Сергей Долидович в соцсетях прокомментировал итоги старта. «Еще одна гонка закончена — приехал четвертым. Точнее, профессиональная карьера окончена. Приятно завершить в такой компании сильных спортсменов. Эмоций пока нет, но накатят потом», — отметил белорусский лыжник.
Сергей Долидович за свою профессиональную карьеру принял участие в семи Олимпийских играх и 12 чемпионатах мира.