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22:01 (мск), источник: БЕЛТА

Лыжник Сергей Долидович занял четвертое место на Югорском марафоне и объявил о завершении карьеры

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Сергей Долидович занял четвертое место на Югорском марафоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AFP 2018

В соревнованиях, которые прошли в Ханты-Мансийске белорус финишировал в группе лидеров и всего три секунды уступил победителю Александру Большунову (Россия) — 1 час 56 мин. 29 сек. Второе место занял россиянин Рауль Шакирзянов, бронзовым призером марафона стал его соотечественник Александр Легков.

После завершения выступления Сергей Долидович в соцсетях прокомментировал итоги старта. «Еще одна гонка закончена — приехал четвертым. Точнее, профессиональная карьера окончена. Приятно завершить в такой компании сильных спортсменов. Эмоций пока нет, но накатят потом», — отметил белорусский лыжник.

Сергей Долидович за свою профессиональную карьеру принял участие в семи Олимпийских играх и 12 чемпионатах мира.

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