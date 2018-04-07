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15:38 (мск), источник: Р-Спорт

Восьмикратная чемпионка ОИ лыжница Бьёрген стала 2-й в последней гонке в карьере

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьёрген заняла второе место в своей заключительной гонке в карьере.

Источник: РИА "Новости"

Бьёрген стала второй в гонке на 30 км на соревнованиях в норвежском городе Алта, уступив 31,2 секунды Рагниль Хаге, время которой — 1 час 20 минут 59,3 секунды.

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Третьей стала Астрид Якобсен (отставание — 1 минута 44,0 секунды).

«Было здорово выступить здесь. Болельщики встречали меня с плакатами, поддерживали во время гонки. Это отличное завершение долгой карьеры», — сказала 38-летняя лыжница, которую цитирует vg.no.

На счету Бьёрген 15 олимпийских медалей (8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых), она является рекордсменкой по числу наград Игр в зимних видах спорта. На чемпионатах мира она завоевала 18 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых награды. В рамках Кубка мира норвежка выиграла 114 гонок и четырежды побеждала в общем зачете турнира по итогам сезона.

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