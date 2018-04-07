Восьмикратная чемпионка ОИ лыжница Бьёрген стала 2-й в последней гонке в карьере

Источник: РИА "Новости"

Бьёрген стала второй в гонке на 30 км на соревнованиях в норвежском городе Алта, уступив 31,2 секунды Рагниль Хаге, время которой — 1 час 20 минут 59,3 секунды.

Третьей стала Астрид Якобсен (отставание — 1 минута 44,0 секунды).

«Было здорово выступить здесь. Болельщики встречали меня с плакатами, поддерживали во время гонки. Это отличное завершение долгой карьеры», — сказала 38-летняя лыжница, которую цитирует vg.no.