Дмитрий Дубровский: «Аввакумова может побороться за медаль в Пекине»

Источник: РИА "Новости"

Прошедший олимпийский сезон выдался для Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России неоднозначным. Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова была в шаге от олимпийской медали Пхенчхана, но в итоге заняла четвертое место. Провально выступили на Играх российские двоеборцы, а главная надежда нашей страны в мужских прыжках Евгений Климов, в 2017 году выигравший бронзу на этапе Кубка мира в Инсбруке, в Корее стал 12-м в соревнованиях на нормальном трамплине и 16-м — на большом.

В интервью «Известиям» президент Федерации Дмитрий Дубровский поделился ожиданиями от следующего олимпийского цикла и оценил перспективы Ирины Аввакумовой, Евгения Климова и Эрнеста Яхина, а также — финансовое положение своей организации.

— После нынешнего олимпийского цикла возможны перестановки в тренерском составе сборных?

— Я думаю, что в целом тренерский состав женской команды нет смысла трогать. Была проведена достойная работа, что подтверждает четвертое место Ирины Аввакумовой на Олимпиаде. Что касается мужской команды, там возможны определенные перестановки, но о них будет корректно говорить после конференции, когда пройдут выборы руководства федерации.

— У федерации есть средства на продление соглашений с иностранными специалистами?

— Я думаю, с этим проблем не будет — наш попечитель остаётся с нами. Есть возможность привлечения иностранных тренеров — мы будем оценивать целесообразность этого. В предыдущем олимпийском цикле с женской сборной работал словенец Матьяш Триплат. В мужской команде на вторых ролях трудится чех Давит Йирутек. Их четырёхлетние контракты закончились. Будем думать и смотреть. Мне кажется, по прошествии четырёхлетнего срока мы можем справиться со своими молодыми тренерами, которые набрались опыта в работе с иностранцами и сейчас довольно уверенно ориентируются в современных методиках и обеспечении экипировкой.

— На какой срок продлено соглашение со спонсором?

— Нас заверили, что готовы и дальше продолжать сотрудничество. У нас каждый раз происходит пролонгация соглашений на год. Сейчас есть договоренность на этот же срок. Но, думаю, раз это соглашение достигнуто по итогам четырёхлетнего цикла, то как минимум до Олимпиады 2022 года мы будем сотрудничать.

— Какой бюджет удаётся обеспечить за счет этого сотрудничества?

— Приличный, порядка 30−40 млн рублей в год. И сейчас он не изменился — бюджет на 2018 год равен 40 млн. Начиная с 2010 года наше финансирование достаточно стабильно. Это позволяет обеспечивать все сборные и тренерский состав.

— Выступление Евгения Климова на Играх вас разочаровало?

— Думаю, выступление Климова стало разочарованием для всех. Прошлый, предолимпийский сезон давал повод для оптимизма. Особенно это касалось прошлогоднего этапа Кубка мира в Пхёнчхане, когда на том трамплине Женя был седьмым и 12-м. Это давало предпосылки, что в олимпийском сезоне он выступит как минимум не хуже. Но для него все сложилось неудачно — Климов потерял мышечные ощущения и был нестабилен. В тренировках и квалификациях он мог демонстрировать хорошие прыжки, но в основных стартах так и не показал свой результат. При этом на будущее есть оптимизм на основе его выступления на этапе Кубка мира в Планице, где он неплохо выступил, особенно в командных соревнованиях. 216 и 223 метра — его лучший личный результат в карьере по дальности прыжков. Это говорит о том, что Климов остаётся одним из лидеров команды наряду с Корниловым. У него все впереди — будем анализировать, почему не смогли вывести его на пик формы не только к Олимпиаде, но и ко всему сезону.

— А четвёртое место Ирины Аввакумовой в Пхенчхане — это ее потолок?

— Однозначно нет. Ира очень мотивирована тем, что не получилось дотянуться до медали в Корее. Она готовится к Пекину. Она не такой возрастной спортсмен — ей всего 26 лет. Поэтому есть резервы для роста. Ей не удались постолимпийские этапы Кубка мира в Скандинавии и Оберстдорфе — сказались нагрузки до и во время Олимпиады. Но в целом сезон выдался достойным — Ира оказалась на пятом месте в общем зачёте. Уверен, она может побороться за медали и на следующих Играх в Пекине, и на чемпионате мира 2019 года в Зеефельде, и на Кубке мира.

— Чего ждете от Софьи Тихоновой?

— Ждем от нее прогресса. Как минимум — тех результатов, на которые она выходила в начале прошедшего олимпийского цикла. Напомню, она стала четвёртой на этапе Кубка мира, попала в десятку в общем зачёте и была лидером среди юниоров. Но прошедший сезон ей не удался. Здесь есть объективные причины — Соня выросла на 10 сантиметров. Физиология изменилась — непросто перестроиться к новым условиям, к её росту, весу и экипировке. Нужно немного подождать, и Тихонова подтвердит свои перспективы. В этом году ей исполнится всего 20 лет — всё впереди. Она сможет выдержать конкуренцию, которая у нас сейчас растёт за счёт нескольких интересных девочек из юниорской сборной.

— Чего можно ожидать от двоеборцев в следующих сезонах?