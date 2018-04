Дорогие мои друзья, болельщики, подписчики. Сегодня на премии «Спортивная Элита ХМАО» я объявил о том, что завершаю свою международную карьеру. Последние два года борьбы за свое честное имя отняли слишком много сил. А учитывая, сколько достойных молодых лыжников приходят нам на смену, я ухожу из сборной со спокойной душой, и словами благодарности ребятам и девчонкам, которые, выигрывая медали, говорили что делают это и для нас, отстраненных. Многие издания сейчас просят меня об интервью, но на протяжении всей моей карьеры меня очень поддерживали каналы сначала России-2, затем Матч-ТВ. И первый комментарий я дам именно им. 8-го апреля я бегу Югорский марафон, @trifanov его ведёт. А вечером - общаемся в эфире Матч-ТВ.

