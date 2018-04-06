Легкого пути, Саня! Легков завершил международную карьеру

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Легков — далеко не самый титулованный лыжник в отечественной истории. У нас были обладатели трех и даже четырех золотых олимпийских медалей, были победители общего зачета Кубка мира. Но нет никого, кто был бы сравним по популярности и народной любви с Легковым. Поэтому сейчас его уход, пусть даже он кажется своевременным и логичным, воспринимается столь болезненно.

СОЧИ КАК ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Главной чертой Легкова всегда была искренность. В своих победах и поражениях, взлетах и катастрофически обидных неудачах он не стеснялся эмоций. После провалов — просил прощения у болельщиков. После выигранных гонок — радовался так, что с ним ликовала вся страна. Лично у меня навсегда останется в памяти картинка: 2007-й год, чемпионат мира в японском Саппоро. 23-летний парнишка Саня Легков сидит под дождем на корточках с задней стороны сцены, где идет награждение победителей и призеров. Плачет и повторяет своему тренеру, герою сегодняшнего дня Юрию Бородавко: «Почему не я? Это же нечестно!».

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Та неудача стала первой в череде его невезения. Тогда, в Саппоро, в середине гонки с раздельным стартом неожиданно пошел снег. В итоге вся группа фаворитов, где был и Легков, оказалась в заведомо проигрышных условиях, а победу одержал стартовавший в начале норвежский биатлонист Ларс Бергер. Потом в карьере Легкова было всякое: сломанные за несколько километров до финиша палки, автокатастрофа и сломанный нос накануне важнейшего старта, огромное количество самых обидных, четвертых мест. Были и яркие победы — на многодневке «Тур де Ски», в Кубке мира. Но никого судьба так часто не проверяла на прочность. И никому потом не приготовила столь щедрого вознаграждения.

Сочинская победа Легкова в марафоне абсолютно всеми была воспринята как торжество справедливости. Самый яркий российский лыжник современности выиграл самую крутую олимпийскую гонку, опередив к тому же двоих товарищей по команде. Свою золотую награду Легков получил на Олимпийском стадионе, во время церемонии закрытия. Его стоя приветствовали десятки тысяч болельщиков. Именно тогда из простого лыжника он окончательно превратился в народного героя. Даже те, кто не никогда в жизни не видели ни одной гонки, слышали о Легкове.

Самое трудное, изматывающее испытание ему выпало под конец карьеры. Сначала Международный олимпийский комитет попытался отобрать сочинскую золотую медаль, но потом суд восстановил справедливость. Легков навсегда останется в истории олимпийским чемпионом, без тени допинговых подозрений. И это, на данный момент, его главная победа.

ДАЖЕ ПОДОЗРЕНИЕ В ДОПИНГЕ — ЭТО ТРАГЕДИЯ

Мы общались с Сашей, когда вся история с допингом только начинала закручиваться. Меня поразило, насколько болезненно он воспринимал любое слово по этой теме, сказанное в свой адрес. В конце концов, в лыжах всякими намеками никого не удивить: норвежцев упрекают в астме, кого-то — в излишней мускулистости и так далее.

Но для Легкова, человека из семьи потомственных военных, даже просто подозрение в мошенничестве — это трагедия. Прадед Александра, гвардии сержант Константин Легков, во время Великой Отечественной участвовал в обороне Сталинграда и вместе со своим артиллерийским полком дошел до Берлина. Его награды до сих пор передаются из поколения в поколение старшему сыну. Вырасти с убеждением, что честь и правда — превыше всего, и потом быть прилюдно названным обманщиком… Можете себе представить, что пережил наш Саня?

Неудивительно, что эти обвинения фактически поставили крест на продолжении карьеры Легкова. Он, конечно, продолжал тренироваться и сохранял надежду на возвращение. Но с каждым днем Легков и его окружение все лучше понимали, что дороги назад не будет. Быть статистом — бессмысленно, а для былых результатов уже не хватает мотивации. Так может, лучше попробовать себя в новой жизни и идти дальше?

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У Легкова уже сейчас масса проектов. Главный из них — лыжный центр в Пересвете, названный его именем. Сразу после Сочи Саше удалось найти инвесторов и создать, пожалуй, лучшую в Московской области лыжную базу. Здесь занимаются с детьми, любителями, профессионалами. Это не тот случай, когда спортсмен дает свое имя спортивному центру и на этом его работа заканчивается. Легков вкладывал в Пересвет всю душу. И это тоже наверняка стало одной из причин, почему возвращаться на Кубок мира ему теперь не можется — или не хочется.

Оставить свой след на десятилетия — это точно про Легкова. Даже пока он не мог выступать, с командой работал его тренер Маркус Крамер. После успехов в Пхенчхане немец у нас стал героем, но мало кто вспомнит, что если бы не Легков — Крамера бы никогда в команде не было. Именно Легков был и остается кумиром для молодого поколения наших лыжников — Устюгова, Большунова, Спицова.

Нам очень за многое стоит сказать Саше спасибо. Но главное — за его искренность в любых ситуациях.