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20:08 (мск), источник: ТАСС

Легков намерен стать спортивным функционером, тренерская работа его не привлекает

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков, который в пятницу объявил об окончании карьеры, в дальнейшем намерен реализовать себя в роли спортивного функционера, тренерская работа его не привлекает. Об этом ТАСС рассказал тренер Легкова Маркус Крамер.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Я надеюсь, что у него будет большое будущее в его новой жизни, в работе в политике. Тренером он не будет, его привлекает работа функционером в российском спорте. В лыжном спорте он может сделать много полезного для будущего этого вида, поскольку он обладает большим опытом и знает, как сделать лучше», — сказал Крамер.

«Ему предлагали продолжить тренироваться с нами, быть примером для остальных членов команды, но проблема в том, что он не будет достаточно мотивирован, а без этого будет сложно», — добавил тренер.

Легков на Играх в Сочи одержал победу на дистанции 50 км свободным стилем и стал вторым в составе эстафеты. В его послужном списке также серебро (2007 год) и бронза (2013 год) чемпионатов мира. В сезоне-2012/13 он стал победителем престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».

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