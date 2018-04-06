Легков намерен стать спортивным функционером, тренерская работа его не привлекает

Источник: ИТАР-ТАСС

«Я надеюсь, что у него будет большое будущее в его новой жизни, в работе в политике. Тренером он не будет, его привлекает работа функционером в российском спорте. В лыжном спорте он может сделать много полезного для будущего этого вида, поскольку он обладает большим опытом и знает, как сделать лучше», — сказал Крамер.

«Ему предлагали продолжить тренироваться с нами, быть примером для остальных членов команды, но проблема в том, что он не будет достаточно мотивирован, а без этого будет сложно», — добавил тренер.