Колобков: Золото Легкова на ОИ в Сочи навсегда вошло в историю российского спорта

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу Легков объявил о завершении международной карьеры. Спортсмен, которому в мае исполнится 35 лет, одержал победу на Играх в Сочи на дистанции 50 км свободным стилем и стал вторым в составе эстафеты.

«Александр прошел в спорте очень непростой путь, но мы навсегда запомним то, что он сделал на Играх в Сочи, — подчеркнул Колобков. — Я только могу представить, как тяжело ему, человеку, посвятившему 18 лет большому спорту, далось это решение. Его олимпийское золото навсегда вошло в историю славы российского спорта».

Колобков не сомневается, что Легков еще многое сделает для развития лыжных гонок. «Я знаю, что он намерен посвятить свою жизнь развитию спорта. Он — олимпийский чемпион, у него все получится», — уверен министр.