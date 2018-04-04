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19:36 (мск), источник: ТАСС

Трехкратный призер ОИ-2018 Спицов не сможет выступить в Югорском лыжном марафоне

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Трехкратный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Денис Спицов не сможет выступить в Югорском лыжном марафоне, который пройдет 8 апреля в Ханты-Мансийске. Об этом он сообщил ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Традиционный Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года, участникам на выбор предлагаются три дистанции свободным стилем: 5 км, 25 км и 50 км. В соревнованиях могут принять участие как любители, так и профессионалы.

«Информация о том, что я еду на Югорский марафон — ложная. Я хотел там выступить, но у меня не получается — в календаре уже стоит участие в фестивале в Сочи. Поэтому сезон я уже закончил», — сказал Спицов.

Победителем прошлогоднего Югорского марафона стал двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, второе место тогда занял многократный чемпион мира и Олимпийских игр норвежец Петтер Нортуг, третьим финишировал швейцарец Кандид Пралон.

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