Трехкратный призер ОИ-2018 Спицов не сможет выступить в Югорском лыжном марафоне

Традиционный Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года, участникам на выбор предлагаются три дистанции свободным стилем: 5 км, 25 км и 50 км. В соревнованиях могут принять участие как любители, так и профессионалы.

«Информация о том, что я еду на Югорский марафон — ложная. Я хотел там выступить, но у меня не получается — в календаре уже стоит участие в фестивале в Сочи. Поэтому сезон я уже закончил», — сказал Спицов.