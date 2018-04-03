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14:57 (мск), источник: ТАСС

Российская лыжница Седова покидает группу тренера Крамера

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в лыжной эстафете Анастасия Седова больше не будет работать в группе российских лыжников, которую тренирует немец Маркус Крамер. Об этом сообщил ее отец и тренер Николай Седов, слова которого приводит пресс-служба Олимпийского комитета России.

Источник: ИТАР-ТАСС

«В новом сезоне Седова больше не будет готовиться у Крамера. На год-два она возвращается на самоподготовку», — сообщил Седов.

Также он объяснил, что такое решение приняла сама спортсменка. «В первую очередь — это решение самой Насти, которая посоветовалась со своим братом и лыжником Петром Седовым, а также беседовала с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Меня же поставили перед фактом уже на чемпионате России в Сыктывкаре. Поначалу я возмутился, но после разговора с Вяльбе понял, что в принципе это правильное решение», — добавил специалист.

Седов сообщил, что его подопечный Артем Мальцев с лета будет тренироваться в группе Крамера. На чемпионате России в Сыктывкаре 20-летний Мальцев победил в марафоне свободным стилем (50 км). Седов рассказал, что сам спортсмен сомневался в правильности решения переходить в группу Крамера. «Я ему сказал, что надо попробовать, он — талантливый спортсмен, пускай поработает с немецким специалистом, узнает его кухню», — пояснил тренер спортсмена.

На Олимпиаде в Пхёнчхане 23-летняя Седова выиграла бронзу в эстафете. Также она стала восьмой в гонке на 10 км с раздельным стартом, финишировала 11-й в гонке на 30 км и заняла 12-е место в скиатлоне.

В Кубке мира сезона-2017/18 Седова заняла второе место в молодежном зачете (до 23 лет), уступив только своей соотечественнице Наталье Непряевой.

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