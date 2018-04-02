Конец эпохи. Бьорген и Ковальчик завершают карьеры

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе анонсировала, что 6 апреля величайшая лыжница современности норвежка Марит Бьорген объявит о завершении карьеры. Несколькими днями ранее о своем уходе из Кубка мира сказала двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик из Польши.

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— У нового времени всегда появляются новые герои, — заявила в интервью «СЭ» одна из лучших лыжниц своего поколения Ольга Рочева. — Просто в спорте уход старых звезд со сцены заметнее, чем во многих других профессиях.

Бьорген и Ковальчик действительно всегда были на виду. Причем не только благодаря своим спортивным достижениям, хотя и с ними все в полном порядке. Бьорген восемь раз выигрывала Олимпийские игры, 18 раз — чемпионаты мира. У Ковальчик результаты несколько скромнее: два олимпийских золота и две победы на мировых форумах. Зато именно за полячку болели все, кому не нравилась лично Бьорген и норвежские лыжи в целом. А таких зрителей во все времена было немало.

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БЬОРГЕН ВЫБРАЛА СЕМЬЮ?

Бьорген запомнится как уникальный доминатор. Спортсменка, побившая рекорд Оле Эйнара Бьорндалена по числу олимпийских медалей. Причем в отличие от соотечественника-биатлониста она в свои 38 лет остается абсолютно конкурентоспособной. В Пхенчхане-2018 норвежка завоевала пять медалей, из них две золотых. При желании Бьорген могла бы выступать и в следующем году и наверняка бы пополнила свою коллекцию наград с чемпионатов мира.

Но очевидно, что семейные интересы все-таки перевесили. Сыну Бьорген и двукратного олимпийского чемпиона в лыжном двоеборье Фреда Берре Лундберга едва исполнилось два с половиной года. Она активно тренировалась на всем протяжении беременности, шокируя тем, какие тяжелейшие нагрузки выполняла даже на поздних сроках.

— Я ее постоянно видела на лыжне во время беременности, — рассказывала в интервью «СЭ» российская лыжница Наталья Матвеева. — Видимо, у нас другой менталитет. Но мне даже смотреть было страшно, как она катается с огромным животом. Допустим, можно просто походить на лыжах, но она же умудрялась делать тренировочную работу! Видела видео, как Бьорген прямо с пузом вешает на себя груз и подтягивается.

Собственно, благодаря своей внушительной мускулатуре спины и плечевого пояса Бьорген и стала известна даже среди людей, которые в лыжах вообще не разбираются. Фото норвежки в вечернем платье, где на обнаженных руках просматриваются мощные бицепсы, обычно идут в связке с тезисами в духе «посмотрите на этого больного астматика».

Что Бьорген с разрешения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на протяжении многих лет употребляет лекарства от астмы — не секрет. Никакого формального нарушения в этом нет, и более того, Бьорген далеко не единственная, кто имеет такую справку.

Но даже похожих результатов никому, кроме нее, добиться не удалось. А уж поддерживать или нет такую спортсменку — личное дело каждого. Сама Бьорген всегда спокойно относилась к любой критике и отвечала на нее исключительно очередными победами на лыжне.

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КОВАЛЬЧИК ЗАПОМНИТСЯ ЛИЧНОЙ ТРАГЕДИЕЙ

Пожалуй, никто и никогда в мировых лыжах не был так духовно близок к российской команде, как Ковальчик. У нее русский тренер Александр Веретельный, она в совершенстве владеет русским языком, много общается с нашими спортсменами и даже проводит с ними совместные сборы. Даже в разгар допинговых скандалов Ковальчик всегда была на нашей стороне и не подвергала сомнению «чистоту» Александра Легкова и других своих друзей. Тем обиднее, что в российских СМИ ее, напротив, считали допингером.

Еще в 2005-м году 22-летняя тогда Ковальчик попалась на запрещенном дексаметазоне. Спортсменка объяснила, что лечила гормональным препаратом больное колено. В итоге изначально наложенная двухлетняя дисквалификация была сокращена до шести месяцев. Ковальчик своей вины никогда не признавала и даже успела выступить на Олимпийских играх-2006 в Турине.

Интересно, что Ковальчик и Бьорген всегда были не только главными соперницами, но и почти врагами. Полячка не раз открыто критиковала норвежку за применение запрещенных средств от астмы.

— Эта ситуация отныне должна быть прояснена раз и навсегда, — говорила Ковальчик. — Или все пользуются лекарствами от астмы, или делаем отдельные соревнования для астматиков. В этом есть что-то удивительное, что в беге, велосипедном спорте и других циклических видах спорта столько людей, больных астмой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BEqq39iTO24/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BEqq39iTO24/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Pozdrawiam wszystkich ☺</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/justyna.kowalczyk1/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Justyna Kowalczyk</a> (@justyna.kowalczyk1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-04-26T14:24:34+00:00">26 Апр 2016 в 7:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бьорген, по большому счету, было все равно. Она провела долгую и сверхуспешную карьеру, став самой титулованной спортсменкой за всю историю зимних видов. А вот Ковальчик, хотя и выиграла два олимпийских золота, запомнится многим личной трагедией, а не победами на лыжне.

— Перед Олимпиадой в Сочи я была беременна, но в мае, на сборах, случился выкидыш, — рассказала Ковальчик в интервью польскому изданию. — Это был ужасный день. Я ничего не сказала тренеру и не стала беспокоить родителей. Все, что мне оставалось, это справиться с этим самостоятельно. Я была полностью разбита и хотела покончить со спортом, но в итоге решила готовиться к Олимпиаде, несмотря на эту трагедию. Бываю ли я счастливой время от времени? Нет.

На той самой Олимпиаде в Сочи Ковальчик сумела выиграть золото. Потом еще по инерции взяла медаль чемпионата мира-2015. Но постепенно силы и, главное, мотивация стали покидать великую спортсменку. Последние сезоны она выступала в основном в гонках классическим стилем. На Играх-2018 в Пхенчхане закономерно не попадала даже в первую «десятку» и не скрывала, что находится на грани завершения карьеры.

Теперь Ковальчик сосредоточится на коммерческих марафонах, а параллельно будет помогать Веретельному в работе с женской сборной Польши. На самом деле, жаль, что этот тренерский тандем не удалось заполучить в Россию. Нашим лыжам он мог бы принести много пользы.