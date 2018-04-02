Конец эпохи. Бьорген и Ковальчик завершают карьеры
Обозреватель «СЭ» — о знаменитых соперницах, которые уходят из спорта.
Обозреватель «СЭ» — о знаменитых соперницах, которые уходят из спорта.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе анонсировала, что 6 апреля величайшая лыжница современности норвежка Марит Бьорген объявит о завершении карьеры. Несколькими днями ранее о своем уходе из Кубка мира сказала двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик из Польши.
— У нового времени всегда появляются новые герои, — заявила в интервью «СЭ» одна из лучших лыжниц своего поколения Ольга Рочева. — Просто в спорте уход старых звезд со сцены заметнее, чем во многих других профессиях.
Бьорген и Ковальчик действительно всегда были на виду. Причем не только благодаря своим спортивным достижениям, хотя и с ними все в полном порядке. Бьорген восемь раз выигрывала Олимпийские игры, 18 раз — чемпионаты мира. У Ковальчик результаты несколько скромнее: два олимпийских золота и две победы на мировых форумах. Зато именно за полячку болели все, кому не нравилась лично Бьорген и норвежские лыжи в целом. А таких зрителей во все времена было немало.
БЬОРГЕН ВЫБРАЛА СЕМЬЮ?
Бьорген запомнится как уникальный доминатор. Спортсменка, побившая рекорд Оле Эйнара Бьорндалена по числу олимпийских медалей. Причем в отличие от
Но очевидно, что семейные интересы
— Я ее постоянно видела на лыжне во время беременности, — рассказывала в интервью «СЭ» российская лыжница Наталья Матвеева. — Видимо, у нас другой менталитет. Но мне даже смотреть было страшно, как она катается с огромным животом. Допустим, можно просто походить на лыжах, но она же умудрялась делать тренировочную работу! Видела видео, как Бьорген прямо с пузом вешает на себя груз и подтягивается.
Собственно, благодаря своей внушительной мускулатуре спины и плечевого пояса Бьорген и стала известна даже среди людей, которые в лыжах вообще не разбираются. Фото норвежки в вечернем платье, где на обнаженных руках просматриваются мощные бицепсы, обычно идут в связке с тезисами в духе «посмотрите на этого больного астматика».
Но даже похожих результатов никому, кроме нее, добиться не удалось. А уж поддерживать или нет такую спортсменку — личное дело каждого. Сама Бьорген всегда спокойно относилась к любой критике и отвечала на нее исключительно очередными победами на лыжне.
КОВАЛЬЧИК ЗАПОМНИТСЯ ЛИЧНОЙ ТРАГЕДИЕЙ
Пожалуй, никто и никогда в мировых лыжах не был так духовно близок к российской команде, как Ковальчик. У нее русский тренер Александр Веретельный, она в совершенстве владеет русским языком, много общается с нашими спортсменами и даже проводит с ними совместные сборы. Даже в разгар допинговых скандалов Ковальчик всегда была на нашей стороне и не подвергала сомнению «чистоту» Александра Легкова и других своих друзей. Тем обиднее, что в российских СМИ ее, напротив, считали допингером.
Еще в 2005-м году 22-летняя тогда Ковальчик попалась на запрещенном дексаметазоне. Спортсменка объяснила, что лечила гормональным препаратом больное колено. В итоге изначально наложенная двухлетняя дисквалификация была сокращена до шести месяцев. Ковальчик своей вины никогда не признавала и даже успела выступить на Олимпийских играх-2006 в Турине.
Интересно, что Ковальчик и Бьорген всегда были не только главными соперницами, но и почти врагами. Полячка не раз открыто критиковала норвежку за применение запрещенных средств от астмы.
— Эта ситуация отныне должна быть прояснена раз и навсегда, — говорила Ковальчик. — Или все пользуются лекарствами от астмы, или делаем отдельные соревнования для астматиков. В этом есть
Бьорген, по большому счету, было все равно. Она провела долгую и сверхуспешную карьеру, став самой титулованной спортсменкой за всю историю зимних видов. А вот Ковальчик, хотя и выиграла два олимпийских золота, запомнится многим личной трагедией, а не победами на лыжне.
— Перед Олимпиадой в Сочи я была беременна, но в мае, на сборах, случился выкидыш, — рассказала Ковальчик в интервью польскому изданию. — Это был ужасный день. Я ничего не сказала тренеру и не стала беспокоить родителей. Все, что мне оставалось, это справиться с этим самостоятельно. Я была полностью разбита и хотела покончить со спортом, но в итоге решила готовиться к Олимпиаде, несмотря на эту трагедию. Бываю ли я счастливой время от времени? Нет.
На той самой Олимпиаде в Сочи Ковальчик сумела выиграть золото. Потом еще по инерции взяла медаль чемпионата мира-2015. Но постепенно силы и, главное, мотивация стали покидать великую спортсменку. Последние сезоны она выступала в основном в гонках классическим стилем. На Играх-2018 в Пхенчхане закономерно не попадала даже в первую «десятку» и не скрывала, что находится на грани завершения карьеры.
Теперь Ковальчик сосредоточится на коммерческих марафонах, а параллельно будет помогать Веретельному в работе с женской сборной Польши. На самом деле, жаль, что этот тренерский тандем не удалось заполучить в Россию. Нашим лыжам он мог бы принести много пользы.
НАТАЛЬЯ МАРЬЯНЧИК