К чему готовится Вылегжанин перед завершением карьеры

Источник: РИА "Новости"

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин пропустил большую часть нынешнего сезона.

Из-за временного отстранения Вылегжанин не выступал на этапах Кубка мира и по решению МОК пропустил Олимпийские игры. 35-летнему лыжнику удалось принять участие в постолимпийских этапах, где он дважды попадал в тройку лучших. В марте Вылегжанин объявил, что намерен продолжать карьеру.

— Каковы ваши дальнейшие планы?

— Подлечиться, отдохнуть и начать подготовку к следующему сезону, который, надеюсь, будет не таким нервным.

— Подлечиться — значит, что-то беспокоит?

— Конечно, после стольких лет в большом спорте есть проблемы со здоровьем. Где-то упал, где-то травмировался, получил растяжение. Всё это нужно решить. Так что еду домой, там пройду обследование и потом решу, куда отправиться на отдых в межсезонье.

— Какие задачи на сезон-2018/19?

— Нужно постараться подготовиться к чемпионату мира 2019 года и уже после него заканчивать карьеру, — сказал Вылегжанин в интервью «Матч ТВ».