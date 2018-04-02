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20:39 (мск), источник: TeamRussia.pro

К чему готовится Вылегжанин перед завершением карьеры

Следующий сезон станет для лыжника последним.

Источник: РИА "Новости"

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин пропустил большую часть нынешнего сезона.

Из-за временного отстранения Вылегжанин не выступал на этапах Кубка мира и по решению МОК пропустил Олимпийские игры. 35-летнему лыжнику удалось принять участие в постолимпийских этапах, где он дважды попадал в тройку лучших. В марте Вылегжанин объявил, что намерен продолжать карьеру.

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— Каковы ваши дальнейшие планы?

— Подлечиться, отдохнуть и начать подготовку к следующему сезону, который, надеюсь, будет не таким нервным.

— Подлечиться — значит, что-то беспокоит?

— Конечно, после стольких лет в большом спорте есть проблемы со здоровьем. Где-то упал, где-то травмировался, получил растяжение. Всё это нужно решить. Так что еду домой, там пройду обследование и потом решу, куда отправиться на отдых в межсезонье.

— Какие задачи на сезон-2018/19?

— Нужно постараться подготовиться к чемпионату мира 2019 года и уже после него заканчивать карьеру, — сказал Вылегжанин в интервью «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 35-летний Вылегжанин дважды занимал третье место на этапах Кубка мира: в гонке на 50 км в Осло и 15-километровой гонке преследования в Фалуне.

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