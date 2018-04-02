К чему готовится Вылегжанин перед завершением карьеры
Следующий сезон станет для лыжника последним.
Следующий сезон станет для лыжника последним.
Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин пропустил большую часть нынешнего сезона.
— Каковы ваши дальнейшие планы?
— Подлечиться, отдохнуть и начать подготовку к следующему сезону, который, надеюсь, будет не таким нервным.
— Подлечиться — значит,
— Конечно, после стольких лет в большом спорте есть проблемы со здоровьем.
— Какие задачи на сезон-2018/19?
— Нужно постараться подготовиться к чемпионату мира 2019 года и уже после него заканчивать карьеру, — сказал Вылегжанин в интервью «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 35-летний Вылегжанин дважды занимал третье место на этапах Кубка мира: в гонке на 50 км в Осло и 15-километровой гонке преследования в Фалуне.