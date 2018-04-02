Большунов: В следующем сезоне нужно подняться на следующую ступеньку

«Планка в лыжных гонках поднята очень высоко. Большое спасибо Елене Вяльбе. Два года назад у нас собралась классная команда во главе с Юрием Бородавко. Мы планировали готовиться к Олимпиаде 2022 года, а в итоге подготовились к Олимпиаде 2018 года. Это круто. Планка поднята очень высоко. Если смотреть следующий сезон, то необходимо держаться на этом уровне. А ещё лучше подняться на одну ступеньку вверх», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.