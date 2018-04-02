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21:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Большунов: В следующем сезоне нужно подняться на следующую ступеньку

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал итоги года на пресс-конференции.

Источник: РИА "Новости"

«Планка в лыжных гонках поднята очень высоко. Большое спасибо Елене Вяльбе. Два года назад у нас собралась классная команда во главе с Юрием Бородавко. Мы планировали готовиться к Олимпиаде 2022 года, а в итоге подготовились к Олимпиаде 2018 года. Это круто. Планка поднята очень высоко. Если смотреть следующий сезон, то необходимо держаться на этом уровне. А ещё лучше подняться на одну ступеньку вверх», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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