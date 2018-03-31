Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Алопина проиграла, но стала чемпионкой России
Первое место на чемпионате России по горнолыжному спорту заняла представительница Белоруссии.
Первое место на чемпионате России по горнолыжному спорту заняла представительница Белоруссии.
Белорусская горнолыжница Мария Шканова заняла первое место в слаломе на открытом чемпионате России по горнолыжному спорту в Полярных Зорях.
Шканова опередила на 0,45 секунды Ксению Алопину, которая стала чемпионкой России. Третий результат и серебряная медаль у Анастасии Силантьевой, отставшей от победительницы на 3,8 секунды. Бронзовым призером стала Полина Мельникова.
Напомним, накануне Шканова выиграла в Полярных Зорях специальный слалом в рамках Кубка России.
Полярные Зори
Чемпионат России
Женщины
Слалом
1. Мария Шканова (Белоруссия) — 1.50,45
2. Ксения Алопина — +0,45
3. Анастасия Силантьева — +3,80
4. Полина Мельникова — +4,81.