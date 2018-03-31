Алопина проиграла, но стала чемпионкой России

Белорусская горнолыжница Мария Шканова заняла первое место в слаломе на открытом чемпионате России по горнолыжному спорту в Полярных Зорях.

Шканова опередила на 0,45 секунды Ксению Алопину, которая стала чемпионкой России. Третий результат и серебряная медаль у Анастасии Силантьевой, отставшей от победительницы на 3,8 секунды. Бронзовым призером стала Полина Мельникова.