Репницына стала чемпионкой России в марафоне

Ольга Репницына выиграла марафон свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

Как сборная Тюмени обыграла всех в эстафете

Напомним, в пятницу в составе сборной Тюменской области Репницына выиграла золото чемпионата России в эстафете. А в прошлом сезоне она стала чемпионкой России в скиатлоне.