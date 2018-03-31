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Репницына стала чемпионкой России в марафоне
25-летняя лыжница выиграла второе золото за два дня.
25-летняя лыжница выиграла второе золото за два дня.
Ольга Репницына выиграла марафон свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.
25-летняя Репницына опередила на 0,3 секунды Марию Давыденкову, представляющую Татарстан. Бронзовым призером стала Мария Истомина из Пермского края.
Напомним, в пятницу в составе сборной Тюменской области Репницына выиграла золото чемпионата России в эстафете. А в прошлом сезоне она стала чемпионкой России в скиатлоне.
Сыктывкар
Чемпионат России
Женщины
30 км (С)
1. Ольга Репницына (Тюменская область) — 1:22.19,9
2. Мария Давыденкова (Татарстан) — +0,3
3. Мария Истомина (Пермский край) — +2,2.